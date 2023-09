Greenmed se compromete a garantizar la continuidad de todos los puestos de trabajo de su planta de Almassora

El comité de empresa asegura que la "mayoría" de trabajadores "no está por la labor de marcharse" si ello "les cuesta dinero"



VALÈNCIA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La empresa Greenmed, dedicada a la producción y comercialización de cítricos, se ha comprometido a garantizar la continuidad de todos los puestos de trabajo de su planta de Almassora (Castellón), tras anunciar la intención de cesar la producción en esta instalación, en la que actualmente trabajan unas 180 personas, y trasladarla a las otras fábricas que dispone en la Comunitat Valenciana.

La compañía, que ha ofrecido "movilidad geográfica" a los trabajadores de esta planta, en la que se mantendría únicamente la actividad logística, ha garantizado que brindará a los empleados "las medidas necesarias" para hacer efectivo este traslado "sin coste añadido", según ha podido saber Europa Press.

Precisamente, este jueves se ha celebrado una asamblea de trabajadores tras iniciarse el martes la primera "toma de contacto" entre la compañía y el comité de empresa de cara al inicio de las negociaciones, tal y como detalló la presidenta del comité de empresa, Mariló Benedicto, de UGT, el sindicato mayoritario.

Desde la compañía han indicado que Greenmed se encuentra actualmente en un "proceso de negociación" para trasladar la actividad de manipulado del centro de Almassora a otras plantas de producción de la compañía en la Comunitat Valenciana.

En cualquier caso, han asegurado que la empresa garantizará "la continuidad de todos los puestos de trabajo", además de brindar a los empleados "las medidas necesarias" para hacer efectivo este traslado "sin coste añadido".

Estas medidas, señalan desde la compañía, responden al compromiso de "seguir mejorando los servicios y la eficiencia" a fin de "consolidar el posicionamiento" de Greenmed en el mercado. Bajo esta premisa, añaden, el centro de Almassora "seguirá en funcionamiento con otras actividades esenciales de la compañía, como el almacenaje, la gestión administrativa o la recolección".

"NO ESTÁN POR LA LABOR DE MARCHARSE"

Tras la asamblea celebrada este jueves, la presidenta del comité de empresa, Mariló Benedicto, ha explicado a Europa Press que "la mayoría" de trabajadores de la planta ha mostrado su rechazo a acogerse a la "movilidad geográfica" ofrecida por la compañía en caso de que "les cueste dinero".

"La empresa insiste en que no es un despido, pero si nos modifican las condiciones de trabajo, la ciudad donde tenemos la vida hecha y no nos proporcionan nada...", ha expuesto Benedicto, que ha apuntado que por ello "la mayoría" de trabajadores "no está por la labor de marcharse".

La presidenta del comité de empresa ha indicado que el próximo martes por la tarde se celebrará otra asamblea de trabajadores para mantenerles informados de los avances en las negociaciones con la dirección de la compañía.

Greenmed S.L. es uno de los exportadores citrícolas más importantes y de mayor trayectoria del sector, se dedica a la producción y comercialización de cítricos en todas sus etapas; este proceso incluye desde su recogida y manipulación hasta la distribución a clientes, comercios o almacenes. Para el ejercicio de esta actividad cuenta con varios centros de acondicionamiento en centros ubicados en Almassora, Sollana y Xeraco.