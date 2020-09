Grezzi rechaza "intromisiones" a la cuenta de EMT València durante la estafa millonaria

VALÈNCIA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Empresa Municipal de Transportes de València (EMT), Giuseppe Grezzi, ha asegurado este miércoles que no hubo "ninguna intromisión" del gerente y la jefa de gestión a la cuenta de la empresa pública ni durante la estafa de cuatro millones en septiembre del año pasado. "No le doy más importancia", ha zanjado.

Así ha valorado, a preguntas de los periodistas tras presentar unos aparcabicis, el nuevo documento de Caixabank remitido al juzgado que confirma que el gerente de la EMT, Josep Enric García Alemany, y la responsable de Gestión, María Rayón, accedieron a la cuenta con sus nombres durante el fraude millonario del 3 al 23 de septiembre de 2019.

"¿Eso de dónde sale? No tengo constancia", ha afirmado el también concejal de Movilidad, para sostener que es "un informe viejo, de hace muchos meses" y al que ya contestó.

En todo caso, ha hecho hincapié en que "es importante decir bien las cosas porque Caixabank está imputada en la causa y es un informe de parte de su defensa". "Igual no es tan cercano a la realidad de lo que hay, y se podrá ver en sede judicial como hemos hecho siempre", ha recalcado.

Preguntado por los accesos de madrugada a la cuenta que recoge el escrito, Grezzi ha apuntado que hay otro informe en el juzgado que "dice que hay entradas que no son de València, incluso de otros continentes", algo que "también se demostrará". Y ha garantizado: "Según los datos que tenemos y las explicaciones de la jefa financiera, no hay ninguna incongruencia; más bien unas entradas que no tienen nada que ver con lo que hacía" esta jefa.

"NO HA HABIDO BRECHA DE SEGURIDAD"

Sobre si podría tratarse de un ataque informático, ha aventurado que es posible aunque ha puntualizado que eso no pudo provocar la estafa millonaria porque "no hubo ninguna intromisión y, de hecho, hay un informe de los forenses que lo demuestra". "No ha habido brecha de seguridad, han intentado entrar", ha subrayado como constató la Agencia Española de Protección de Datos.

Grezzi (Compromís) ha insistido en que el banco es una de las dos figuras imputadas en el Juzgado de Instrucción número 18 de València por la estafa, "como culpable subsidiario" junto a la jefa de Administración de la EMT que fue despedida. Caixabank, ha recordado, "se quería personar y el juez le dijo: 'tú te personas, pero como imputado'". Por tanto, no tiene "más consideraciones de la línea de defensa" de la entidad.

Pero ha remarcado que "las cosas se tienen que contar bien" porque, según él, en EMT València "hay una serie de operativas que se hacen con una cadencia temporal fija" como los pagos a proveedores. Estos procesos, ha garantizado, no se realizan entrando en la cuenta, sino firmando los pagos: "La jefa financiera y el gerente ponen la firma, y eso se hace a mitad y a final de mes, ya está".

En esta línea, Grezzi ha denunciado que se quiera "dar la vuelta a esta interpretación porque puede parecer que se ha entrado a la cuenta" durante el fraude. "No --ha enfatizado--, el gerente no entra en la cuenta, entra en la plataforma virtual de pago mancomunado que teníamos".

También ha sostenido que el banco, por su parte, "no ha cumplido el contrato" con la EMT como "tampoco la jefa de administración porque ordenó pagos con un PDF falsificado cuando no tenía competencia para hacerlo".

Se trata de un servicio de la compañía que le da "confianza" y que se implantó en 2016, ya como presidente, una plataforma que "determina que si no se cumplen los procesos y contratos firmados pueden pasar estas cosas, ese fraude".