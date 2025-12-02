La gripe sube un 151,25% en la última semana hasta los 110,8 casos en la Comunitat Valenciana

Archivo - Vacunación - GVA - Archivo

VALÈNCIA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La incidencia de la gripe sigue en aumento en la Comunitat Valenciana y ha crecido un 151,25% en la última semana al pasar de 44,1 casos cada 100.000 personas a 110,8 casos, mientras que también han repuntado la covid y el virus respiratorio sincitial (VRS), principal causante de la bronquiolitis.

Así, se desprende del último informe del Sistema de Vigilancia de Infecciones Respiratorias Agudas de la Comunitat Valenciana (SiVIRA) de la Conselleria de Sanidad, en la 48ª semana del año (del 24 al 30 de noviembre).

De este modo, la Comunitat Valenciana cierra el mes con una incidencia de infecciones respiratorias agudas (IRA) de 923,3 casos frente a los 787,8, un 14,68%.

En el caso de la covid, los contagios han pasado de 13,4 casos a 16,6, lo que supone un ascenso del 23,66%; mientras que el virus respiratorio sincitial (VRS), causante de la bronquiolitis también sube: de 13,4 a 27,7, un 106,72% menos.

Por edades, el grupo más afectado sigue siendo el de menos de 4 años, que ha aumentado hasta los 3.662,5 casos --frente a los 3.434,6 de la pasada-- y entre los mayores de 65 años la incidencia está en 767,5 casos frente los 690,9 casos.

Por su parte, la incidencia de ingresos hospitalarios por infecciones respiratorias agudas graves ha subido de 12,8 casos a 15 casos.