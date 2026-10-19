La Guardia Civil auxilia a afectados por la dana y se centra en Denia, Pego y Oliva

1126612.1.260.149.20261019130924 Efectivos de Guardia Civil durante los rescates en la dana Adam - OPC

VALÈNCIA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil está participando en las labores de auxilio a afectados por la dana Adam y se centra especialmente en las zonas de Denia, Pego y Oliva, según ha informado el Instituto Armado. Por su parte, un helicóptero de Salvamento Marítimo ha rescatado a ocho adultos, un niño, un bebé y un perro en Oliva.

En la provincia de Valencia, los efectivos de la Guardia Civil están auxiliando y rescatando a personas atrapadas por el agua en la zona de Oliva, han concretado a Europa Press fuentes de la Benemérita.

Precisamente en esta población, desde Salvamento han informando de que el helicóptero Helimer 202 ha rescatado a ocho adultos, un niño, un bebé y un perro. La operación ha sido coordinada desde el Centro de Coordinación de Valencia de Salvamento Marítimo tras una solicitud de apoyo de Emergencias de la Generalitat Valenciana.

Tras desembarcar a los rescatados en Oliva y repostar combustible, el Helimer 202 continúa este lunes sobrevolando la zona por si fuera necesaria una nueva intervención.

En la provincia de Alicante, durante el fin de semana, la Comandancia de la Guardia Civil se ha mantenido alerta ante las persistentes lluvias que están azotando la zona sur de la provincia de Valencia y norte de Alicante.

Durante todo el día de ayer se registraron precipitaciones elevadas y a partir del mediodía comenzaron a producirse incidencias que están obligando a cortar vías de comunicación, inicialmente en torno a las localidades de Pego, Denia y El Verger. El cauce de algunos ríos se ha desbordado y se han inundado pasos de barranco secos. Al final de la tarde del domingo, calles de varias localidades en la Comarca de la Marina Alta se encontraba inundadas y las carreteras cortadas afectaban también a Benitachel y Jávea.

Los agentes de la Guardia Civil, en coordinación con las policías locales de los Ayuntamientos afectados, así como bomberos y demás cuerpos de emergencias, llevan trabajando toda la noche y continúan durante esta mañana auxiliando a los ciudadanos que han quedado atrapados y se están recorriendo las inmediaciones para verificar que no haya personas dentro de los vehículos que están siendo arrastrados por el torrente.

La Guardia Civil tiene desplegada en la zona al Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS) de Alicante, las Unidades de Seguridad Ciudadana de Comandancia (USECIC) de Alicante y Torrevieja, el Helicóptero del Servicio Aéreo de la Zona de Valencia y las Patrullas de Seguridad Ciudadana de los Puestos de la Compañía Territorial de Calpe, que están siendo coordinados desde el Centro Operativo de Servicios (COS) de la Comandancia de Alicante.