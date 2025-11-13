Guionistas critican el "deterioro progresivo" de las ayudas a la escritura en la Comunitat Valenciana

Archivo - Imagen de archivo de un guion cinematográfico. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La organización de Asociaciones de Guionistas Audiovisuales (FAGA) se muestra "preocupada por el deterioro progresivo" que está sufriendo este colectivo en la Comunidad Valenciana "en relación a las ayudas de escritura y desarrollo".

La entidad señala, en un comunicado, que "durante años las ayudas valencianas fueron consideradas un referente y se tomaron como modelo por otras administraciones pública en el desarrollo e implementación de ayudas similares".

"La redacción de sus bases, su periodicidad y el modo en que se complementaban las ayudas de guión, desarrollo y producción, han servido como ejemplo para todas las asociaciones de guionistas del territorio nacional que luchan por su sector empezando por la base, el guion. Por desgracia, esa fortaleza y buen hacer cada convocatoria se ven más y más amenazados. El devenir de los últimos años ha dejado mucho que desear", lamentan.

En este sentido, consideran que "año tras año, las convocatorias han llegado en fechas inadecuadas, con errores graves en su redacción, desoyendo muchas de las peticiones del sector e incluso dos años consecutivos no se llegaron a convocar, alcanzando así el peor de los escenarios posibles".

Este año, apuntan, se ha conseguido recuperar las ayudas, pero el modo en que se han convocado "preocupa por distintas razones". Entre ellas, citan que los y las guionistas "cuentan únicamente con 10 días hábiles para presentar sus proyectos, cuando normalmente se conceden entre 20 y 30, supone una reducción de tiempo claramente inaceptable".

Además, ponen de manifiesto que entre la convocatoria de ayudas de escritura, la resolución con el listado de beneficiarios y beneficiarias, y la entrega final del guion como justificante de la ayuda concedida, "van a pasar menos de dos meses en total".

"IMPOSIBLE DE ASUMIR"

"Eso supone --advierten-- una tarea de lectura y baremación de proyectos por parte de los comités casi imposible de asumir respetando un tiempo de lectura mínimamente adecuado".

Además, añaden que "estos plazos implican también que las personas sobre las que recaiga la ayuda apenas contarán con dos semanas para escribir su guion, imposibilitando a todas luces el objetivo final de las ayudas: la redacción de buenos proyectos de guion".

Por todo ello, solicitan "encarecidamente" al Institut Valencià de Cultura y a los cargos políticos que corresponda que "recuperen la calidad perdida de unas ayudas que son un apoyo y un impulso necesario para el tejido productivo valenciano".