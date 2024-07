El Hemisfèric estrena el planetario musical ‘Pink Floyd: The Dark Side of the Moon’

El Hemisfèric estrena el planetario musical ‘Pink Floyd: The Dark Side of the Moon’ - GVA

VALÈNCIA, 10 Jul. (EIROPA PRESS) -

El Hemisfèric de València amplía su oferta con el planetario musical 'Pink Floyd: The Dark Side of the Moon' en formato Fulldome 2D y diseñado por la legendaria banda de música británica.

Gracias a las últimas tecnologías, el espectáculo combina imágenes del cosmos con la música del famoso álbum, considerado uno de los mejores de la historia del rock, explican los responsables del espacio en un comunicado.

'Pink Floyd: The Dark Side of the Moon' es un planetario sin narración en el que la música acompaña a las escenas de la Luna, del espacio, la Estación Espacial Internacional e imágenes tipo láser en movimiento, además de otras espectaculares propuestas.

El público vive así una experiencia sensorial con los acordes de canciones míticas y su sonido envolvente mientras viaja a través del sistema solar proyectado en la pantalla cóncava del Hemisfèric.

Con esta proyección especial, el Hemisfèric se une a la celebración del 50 aniversario del álbum 'The Dark Side of the Moon', que fue presentado en el Planetario de Londres en marzo de 1973.

En el Hemisfèric este verano también es posible disfrutar de ‘Las Nocturnas de verano’, que se celebran hasta el 5 de septiembre los martes y jueves a las 20.00 horas. Son sesiones narradas en directo en las que se explica al público lo que aparece en la pantalla, en especial las constelaciones más representativas de esta época del año y las líneas invisibles que cuentan historias mitológicas.

Además, los primeros domingos de mes a las 12.00 horas se realiza el planetario en directo ‘Astromenuts’ con el que el público infantil se inicia en las ciencias del espacio y descubre el mundo que le rodea a través de divertidos dibujos, historias y animaciones.

Todo ello se enmarca en los contenidos especiales dedicados a la astronomía que la Ciutat de les Arts i les Ciències ha programado para este año.