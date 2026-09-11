Herida una mujer de 67 años tras salirse de la vía en la CV-60 en Montixelvo

Imagen del suceso - CONSORCIO

VALÈNCIA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 67 años ha resultado herida de politraumatismo, especialmente de un trauma abdominal y dolor en las costillas, tras salirse de la vía el vehículo que dirigía en la CV-60, en el municipio valenciano de Montixelvo, según han informado fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) y del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia.

El aviso del accidente en Montixelvo ha entrado sobre las 8.10 horas de este viernes, alertando de un vehículo que ha caído en la cuneta de la CV-60, en el kilómetro 21. La conductora, de 67 años, ha sido tratada por un SAMU de politraumatismo, especialmente de un trauma abdominal y dolor en las costillas. Posteriormente, ha sido trasladada al Hospital de Gandia.

Por parte del Consorcio, cuyos efectivos han excarcelado a la mujer, que había quedado atrapada en el interior del vehículo, han actuado bomberos de Gandia y Ontinyent, con un sargento de Gandia.