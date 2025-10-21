Herida una mujer tras una salida de vía en la A-7 en Quart de Poblet

Archivo - Ambulancias del SAMU y SVB, en una imagen de archivo. - GVA - Archivo

VALÈNCIA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 62 años ha resultado herida este martes tras una salida de vía en la autovía A-7 en término municipal de Quart de Poblet (Valencia), según ha detallado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Hasta el lugar se han movilizado una unidad del SAMU y otra de Soporte Vital Básico (SVB), han precisado las mismas fuentes.

Los servicios médicos han trasladado al Hospital La Fe de València a una mujer de 62 años por policontusiones y esguince cervical.