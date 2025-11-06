Hispania Nostra premia a las sociedades musicales afectadas por la dana: "Son el origen de la Comunitat"

VALÈNCIA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La asociación cultural Hispania Nostra ha hecho entrega de un galardón a las sociedades musicales valencianas afectadas por la riada de octubre de 2024 en reconocimiento por su "intervención en la recuperación de todo el patrimonio musical de las poblaciones asoladas por la dana": "Son el origen de la Comunitat Valenciana, una tierra de música", ha destacado la delegada regional en esta autonomía, Raquel Álvarez.

El acto de entrega ha tenido lugar este jueves en el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) que ha acogido esta ceremonia en la que también se ha anunciado que el Foro de Asociaciones y Gestores Culturales 2026 de Hispania Nostra se celebrará en València del 1 al 4 de octubre en el marco de 50 aniversario de la asociación bajo el lema '50 años comprometidos con el futuro del patrimonio cultural y natural'.

El acto ha contado con la presencia de la secretaria autonómica de Cultura, Pilar Tébar; la directora general de Cultura, Marta Alonso, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de València, José Luis Moreno; el director-gerente del Consorci de Museus, Nicolás Bugeda, así como diferentes representantes de la asociación Hispania Nostra y la presidenta de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana (FSMCV), Daniela González.

Raquel Álvarez, en declaraciones a Europa Press, ha señalado que estos premios buscan "reconocer la involucración social, tanto de la población civil como de las administraciones y los particulares, en la recuperación del patrimonio".

En este sentido, ha explicado que se entregan estos galardones a entidades que "han hecho intervenciones" o "que han recuperado algún bien" y que, para Hispania Nostra, también es "muy importante" todo lo relacionado con "la divulgación y la difusión".

Estos reconocimientos cuentan con tres categorías que se centran en tres campos específicos del arte: Premios a la intervención en el territorio o en el paisaje; Premio a la conservación del patrimonio como factor de desarrollo económico y social, y Premio a la señalización y difusión del patrimonio cultural y natural.

"NADIE PUEDE IMAGINARSE UNA FIESTA SIN UNA BANDA"

En el caso de las sociedades musicales afectadas por la riada, desde Hispania Nostra se las ha querido premiar en la categoría de 'Conservación del patrimonio como factor de desarrollo económico y social', por su "esfuerzo" y por su "intervención tras la dana en la recuperación de todo el patrimonio musical de las poblaciones que, desgraciadamente, han sido asoladas por la dana".

Para la delegada regional de Hispania Nostra este premio permite reconocer la importancia de estas sociedades musicales que "son un poco el origen de la Comunitat Valenciana, una tierra de música donde en todas sus poblaciones existe ese arraigo musical".

Asimismo, ha puesto en relieve la labor de recuperación de estas sociedades que, "aparte de instrumentos, han perdido archivos musicales" y han trabajado porque "las distintas poblaciones y municipios recuperen su patrimonio musical".

Por su parte, la presidenta de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana ha asegurado, en declaraciones a Europa Press, que recoge este reconocimiento con "mucha alegría" porque, después de un año "muy difícil y muy complicado", este premio "nos ayuda y nos motiva a seguir adelante con todo esto".

"Es un premio compartido con todas las sociedades musicales pero, sobre todo, con y para las 23 sociedades musicales afectadas", ha subrayado González, al tiempo que ha defendido la importancia de la supervivencia de estas bandas: "Nadie se puede imaginar una fiesta aquí en la Comunitat Valenciana sin una banda de música detrás. Nuestras bandas forman parte del ADN valenciano", ha incidido.

Respecto a las 23 sociedades musicales afectadas, la presidenta ha indicado que "todas están en marcha gracias a la ayuda y tanta solidaridad que vino de todas partes del mundo pero, sobre todo, del esfuerzo de todos esos músicos, juntas directivas, socios de cada sociedad musical que han estado ahí sin levantar la cabeza del barro hasta que se quedó todo limpio". "Ellas que son las verdaderas ganadoras de estos premios", ha remarcado.

23 SOCIEDADES AFECTADAS

Un total de 23 sociedades musicales sin ánimo de lucro fueron arrasadas por la dana que asoló la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024. Ante la pérdida de sus infraestructuras e instrumental musical, el patrimonio inmaterial que resulta de su actividad quedaba en grave peligro de desaparición.

El 30 de octubre la FSMCV inició un proyecto "sin precedentes" para la reconstrucción y recuperación de la actividad de las sociedades musicales declaradas Bien de Interés Cultural Inmaterial y Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial en España.

El sistema valenciano de sociedades musicales es único en el mundo, está sustentado por 546 entidades voluntarias sin ánimo de lucro que mantienen más de 600 centros educativos de música, cuentan con 200.000 personas asociadas, 60.000 alumnas y alumnos, 47.000 músicos y casi 1.500 agrupaciones musicales que programan anualmente en torno a 15.500 actuaciones musicales.

Este fenómeno cultural tiene una historia que se remonta al siglo XVIII. Es una de las prácticas culturales con más recorrido e importancia en el territorio valenciano ya que estas entidades se han convertido en sus principales vertebradoras culturales.

Ante la catástrofe, la FSMCV puso en marcha un proyecto de reconstrucción y recuperación del bien patrimonial inmaterial que representan las sociedades musicales afectadas para que éstas pudieran continuar con su actividad, difusión de la emergencia patrimonial y la canalización de las iniciativas solidarias recibidas.

El proyecto ha supuesto la continuidad de 23 sociedades musicales en un momento de emergencia patrimonial sin precedentes en el bien inmaterial. En tan solo 5 meses se ha canalizado una dotación en aportaciones recibidas en torno a 1.500.000 euros.

PREMIOS HISPANIA NOSTRA

Los Premios Hispania Nostra se convocan con la intención de contribuir a la difusión de las Buenas Prácticas en el ámbito del Patrimonio Cultural de España.

En 2011, la Asociación Hispania Nostra y la Fundación Banco Santander pusieron en marcha estos premios de manera conjunta con la intención de destacar actuaciones ejemplares que contribuyan a la puesta en valor del patrimonio.

Se crean para contribuir al apoyo, promoción y reconocimiento de las intervenciones en patrimonio constituyendo una referencia ejemplar para el futuro y contribuyen al reconocimiento del patrimonio como parte inseparable de la calidad de vida.