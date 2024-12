Un homenaje en el 'Pont de la Solidaritat' reivindica que las víctimas "no son números, sino personas con nombre"

VALÈNCIA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Decenas de personas se han congregado este domingo en la pasarela renombrada como 'Pont de la Solidaritat', que conecta la pedanía de La Torre con el barrio de Sant Marcel·lí, en la ciudad de València, para homenajear a las víctimas de la dana del pasado 29 de octubre que azotó la provincia de Valencia y reivindicar que "no son números, sino personas con un nombre".

En estos términos se ha manifestado este domingo en declaraciones a los medios de comunicación una de las convocantes del homenaje, Meri García, quien ha resaltado que han realizado este acto, ya que "ninguna institución se digna a hacerlo".

Igualmente, ha incidido en que su propósito "no es manifestarse" porque todas las protestas de este tipo "tienen alguna connotación política": "Nosotras somos apolíticas, no queremos ese tipo de manifestaciones. Queremos estar con las familias, es lo que necesitamos".

Tras la lectura del manifiesto, ha sonado el himno de la Comunitat Valenciana para "reivindicar a los asesinados". Igualmente, se han colgado fotografías de algunas de las víctimas para reivindicar que "no son números, sino personas con un nombre". "Está José; Raquel; mi padre, que es Felipe", ha detallado, al tiempo que ha instado a que "se deje de decir que son 223 víctimas y se empiece a decir quiénes son". "Eso es lo que queremos las familias, que se les haga un homenaje en condiciones", ha afirmado.

En este sentido, ha denunciado que la misa funeral en memoria de las víctimas de la dana --celebrada en la Catedral de València el 9 de diciembre-- fue "un paripé" y "un lavado de cara política". "Me quedé fuera con mi entrada en la mano", ha recalcado.

"NADIE NOS RECIBIÓ"

Al ser preguntada por la respuesta que les dieron en el Congreso de los Diputados el pasado 12 de diciembre --cuando registraron las más de 65.000 firmas recogidas en Change.org pidiendo justicia y reclamando una comisión de investigación--, Meri García ha lamentado que "nadie" les recibió y ha resaltado que "ya está visto que les da igual". "Seguimos recogiendo firmas. Todo el mundo que quiera firmar puede seguir haciéndolo en Change.org e iremos otra vez al Congreso", ha señalado.

"No nos vale que nos digan que es una catástrofe y ya está. No. ¿Qué ha pasado? ¿Ha habido apertura de presas? ¿No las ha habido? ¿Quién las ha movido? ¿Qué ha pasado? Eso es lo que necesitamos las familias saber, por eso queremos esta comisión de investigación", ha concluido.

"LIMPIARSE LAS LÁGRIMAS"

Por su parte, otra de las convocantes, Yolanda Garrido, ha agradecido a los asistentes su participación en el homenaje tanto a los familiares de fallecidos porque "han hecho el esfuerzo para limpiarse las lágrimas y venir aquí a honrar a las familias" como a los que "simplemente han venido por apoyar".

Yolanda Garrido ha hecho hincapié en que este acto "no es ninguna congregación política". Al respecto, ha subrayado que los afectados por la dana "están hartos de ser separados, de que jueguen con ellos, de que no honren a los familiares como merecen, pues no les ponen cara y engañan con el número de víctimas".

"Hoy, día 29, hace dos meses de la riada que no sabemos quién provocó y asesinó a todas nuestras familias. Hoy vamos a honrar a todos nuestros familiares y cada 29 vamos a juntarnos y vamos a honrar a los que no están. No nos van a dividir, no nos van a dividir en partidos políticos", ha destacado.

En esta línea, ha expresado que están "hartos" de que "hayan pasado dos meses de la tragedia y se siga sin soluciones", mientras todos los políticos "están de vacaciones y de cenas disfrutando junto a toda su familia". "Esa familia que a nosotros nos han arrebatado", ha lamentado.

"MUCHO MÁS UNIDOS"

Una de las asistentes al homenaje ha sido Ana Minguet, una vecina afectada de Sedaví, que ha expresado que, a su juicio, los ciudadanos "deberían estar mucho más unidos y no tan diversificados". "Aunque vamos a una manifestación, no quiere decir que no tengamos el dolor de las pérdidas", ha defendido.

Igualmente, otra vecina afectada del mismo municipio María Gascón ha subrayado que la única ayuda recibida "es la de la gente": "Ya no sólo fue esa noche, fue levantarse al día siguiente y ver que no llegaba nadie".

Respecto al acto de este domingo en el que se ha renombrado como 'Pont de la Solidaritat' a la pasarela que conecta la pedanía de La Torre con el barrio de Sant Marcel·lí, ha considerado que es un reconocimiento "por parte del pueblo", pero que la situación "no va a ganar visibilidad".

Posteriormente, ambas vecinas de Sedaví han indicado que acudirán a la manifestación que se celebra este domingo en València para exigir la dimisión del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, por su gestión ante la dana. "Pensamos que todos son ineptos", ha declarado María Gascón.

Otra ciudadana Amparo ha subrayado que ha acudido a este acto porque "se lo merecen" y ha manifestado que "aquí no hace falta ni el Rey, ni Sánchez, ni Mazón, ni nadie". "Aquí lo que hay que hacer es remar para el pueblo y menos politiqueo, que todo lo que hacen es sonsacar al pueblo. Este puente es oro puro", ha incidido.