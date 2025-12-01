Hosbec destaca que el 86% de alojamientos turísticos de la Comunitat Valenciana seguirá abierto este otoño-invierno

Archivo - Turistas con maletas - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 86 por ciento de las plazas de alojamientos de la Comunitat Valenciana seguirá abierto este otoño-invierno, lo que demuestra "la capacidad del sector para prolongar la actividad incluso en los meses tradicionalmente más bajos en demanda", según ha destacado la Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunitat Valenciana (Hosbec) en un comunicado.

La patronal hotelera ha resaltado que la autonomía mantiene su "dinamismo turístico" durante la temporada baja, a partir de un nuevo informe en el que analiza la disponibilidad de plazas de los 360 alojamientos asociados, una planta que suma 114.925 camas distribuidas en 278 hoteles, 61 bloques de apartamentos y 21 'campings'.

Según Hosbec, "a pesar del ajuste habitual tras el verano, el estudio confirma que entre octubre de 2025 y marzo de 2026 una media del 86% de las plazas permanecerá abierta y disponible" y que "los hoteles, que representan el grueso de la planta asociada tanto en número de establecimientos como en capacidad", con más de 75.800 camas, "mantienen disponible el 84,7% de su oferta".

Por su parte, los apartamentos turísticos presentan un nivel de disponibilidad "ligeramente superior", con un 87,5%, "mientras que los 'campings' alcanzan el 89,3%, impulsados por la fuerte presencia de viajeros internacionales de larga estancia".

Para esta entidad, "la apertura por meses evidencia una mayor estacionalidad en el tramo central del invierno". "Tras un octubre especialmente estable, con prácticamente la totalidad de plazas operativas, el ajuste comienza a intensificarse conforme avanza la temporada y alcanza su punto álgido en enero, cuando se registran 26.600 plazas cerradas. Aun así, la oferta alojativa disponible durante este mes sigue siendo significativa, con más de 88.000 camas disponibles", ha apuntado Hosbec.

Y ha añadido: "A partir de febrero la disponibilidad inicia una recuperación progresiva que culmina en marzo, cuando la planta alojativa supera las 103.600 plazas abiertas, preludio del dinamismo que caracteriza la llegada de la primavera y la antesala de la Semana Santa".

Según Hosbec, "entre los principales motivos detrás de estas cierres programadas destaca el 77,7% por fin de temporada, seguido de las obras de mejora y mantenimiento", con un 14,2%. Asimismo, las vacaciones del personal representan el 3,6%, mientras que un 4,4% se atribuye a otras casuísticas puntuales.

"Este paréntesis operativo permite a muchos establecimientos avanzar en proyectos de modernización, renovar espacios y adaptar sus servicios a las nuevas expectativas del cliente. La mejora de la planta turística y la apuesta por elevar la categoría de los alojamientos se consolidan así como prioridades estratégicas para mantener la competitividad del destino y reforzar su posición en un mercado cada vez más exigente", ha resaltado la patronal hotelera de la Comunitat Valenciana.

ALICANTE

Hosbec ha indicado que la provincia de Alicante "reafirma su peso como eje turístico de la Comunitat Valenciana" incluso en los meses de menor actividad. Con 254 alojamientos y 90.304 plazas asociadas, durante la temporada de otoño-invierno "se mantendrá operativa una media del 87,3% de su capacidad".

Así, "la oferta disponible apenas varía entre octubre y marzo, con mínimos concentrados en enero pero siempre por encima de las 72.000 plazas abiertas, lo que evidencia una estructura empresarial resistente y estable".

Igualmente, los motivos de cierre "siguen el patrón habitual" de los destinos consolidados: el fin de temporada explica el 71,7% de las inactividades, seguido de obras (17%) y vacaciones del personal (5%).

Por tipología, se observa una disponibilidad "muy uniforme": el 86,5% de los hoteles permanecerán abiertos, porcentaje similar en los bloques de apartamentos (87,3%) y ligeramente superior en los 'campings' (89,1%), algo que muestra una "estrategia de continuidad amplia en toda la oferta alojativa".

Dentro del conjunto provincial destaca Benidorm, que mantiene un nivel de actividad "particularmente elevado". El 84,3% de los hoteles seguirán operativos, cifra que "se dispara" hasta el 92,9% en los bloques de apartamentos y se sitúa en el 84,5% en los 'campings'.

Aun así, el municipio "acusa con claridad" la estacionalidad: el 67,3% de los cierres se debe al fin de temporada y el 19,3% a obras, mientras que enero concentra el mayor impacto, con más de 10.500 plazas hoteleras y cerca de 3.400 plazas de apartamentos y 'campings' fuera de servicio.

VALENCIA

Por otro lado, en la provincia de Valencia, integrada por 67 alojamientos que suman 14.445 plazas en Hosbec, la temporada baja "apenas tiene incidencia". Durante los meses analizados, permanecerá disponible una media del 93,4% de la oferta, con un comportamiento "especialmente favorable" en octubre y marzo, cuando prácticamente la totalidad de las plazas continúan abiertas. Los cierres se limitan al segmento hotelero (7%) y responden "casi exclusivamente" al fin de temporada (86,1%) y a obras (13,9%).

Para la patronal hotelera, el caso de la ciudad de València es "destacable" porque "no registra ningún cierre durante todo el periodo". Además, la estacionalidad se concentra en destinos de sol y playa como Gandia, donde el 32,2% de los hoteles asociados interrumpe actividad por fin de temporada. Este contraste refleja "la diversificación del mercado provincial y el papel de la capital como motor urbano desestacionalizador".

CASTELLÓN

Finalmente, Hosbec ha detallado que Castellón es la provincia donde la estacionalidad "se manifiesta con mayor intensidad". Sus 39 alojamientos y 10.176 plazas asociadas operan durante esta temporada con una media del 63,8% de disponibilidad, con "mínimos muy acentuados" en enero, cuando "solo" permanecen abiertas 3.300 plazas.

En esta localización, el 94,4% de los cierres obedece al fin de temporada, una dinámica que se refleja en destinos como Benicàssim, que mantiene cerradas el 41,4% de sus plazas, así como en Oropesa del Mar, con un 47,4%, y Peñíscola, donde el 54,8% de la capacidad alojativa no está disponible en estos meses.