Hosbec invita a los turistas de la Comunitat a calcular y compensar su huella de carbono con 'Green Host'

La entidad cuenta ya con más de 40 de sus hoteles adscritos al proyecto

VALÈNCIA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La asociación empresarial hotelera y turística Hosbec, en colaboración con Turisme Comunitat Valenciana, pone en marcha 'Green Host', un proyecto que invita a los turistas que visiten este territorio a calcular y compensar de manera "sencilla y automática" su huella de carbono a través de tres proyectos locales.

Así lo ha dado a conocer este martes en la sede de la Confederación Empresacial de la Comunitat Valenciana (CEV) la secretaria general de Hosbec, Mayte García, junto al secretario general de Turismo, Jose Manuel Camarero, y el director de Soluciones Turísitcas, Alberto Galloso.

La presidenta de la asociación hotelera ha señalado que una de las principales vías de trabajo de la entidad están basadas en la sostenibilidad y por ello, según ha explicado, a lo largo de este tiempo, se han puesto en marcha actividades y actuaciones dentro de los hoteles para "reducir sus consumos energéticos, controlar sus consumos hídricos e implementar energías renovables".

"Poder ser más sostenibles medioambientalmente para ser menos consumidores de recursos y, sobre todo, participar junto con nuestros clientes y nuestros turistas en todas esas estrategias de reducción de consumos y de mitigar nuestro impacto sobre los medios naturales", ha subrayado García.

Asimismo, ha destacado que de esta vocación por el cuidado del medio natural nace el proyecto 'Green Host' que "hace una conexión entre la actividad turística y la preservación del medioambiente".

En este sentido, Galloso ha incidido en que este proyecto va a permitir que los turistas que viajen a la Comunitat "participen de manera de manera voluntaria en la mejora de la relación de su viaje y del impacto de su viaje".

PARTICIPAR DE MANERA VOLUNTARIA

De este modo, ha señalado que los turistas podrán calcular y compensar de manera "sencilla y automática" la huella de carbono que genera su actividad turística y además servirá para "implicar al sector, sensibilizar las empresas turísticas de sus clientes, aumentar la sostenibilidad turística del destino y reconocer a los alojamientos que así participen como embajadores, como anfitriones verdes".

Los turistas que visiten la Comunitat podrán, a través de un código QR, entrar en la plataforma de una manera "sencilla" para seleccionar "de dónde viene, incluso determinando la compañía aérea con la que vuela, el destino del que viene, la estancia, los días que va a estar y con cuántas personas viaja para poder calcular mejor la compensación de su huella de carbón", ha explicado Galloso quien ha añadido que esta compensación se podrá hacer tres proyectos en el municipio alicantino de Pego, certificados por el Ministerio de Agricultura.

Así ha apuntado que este proyecto supone también "un punto de partida para cambiar la forma en la que podemos hacer turismo en promoción de los destinos de la Comunitat Valenciana".

Según ha informado el director de Soluciones Turísticas, los turistas alojados en hoteles y alojamientos como camping, bloques y conjuntos de apartamentos de Hosbec "dispondrán de información que facilite el proceso y, además, se llevará a cabo un plan de comunicación online sobre la demanda alojada y no residente en la Comunitat Valenciana con la que incentivar este proceso de compensación".

Igualmente, ha destacado que, en estos primeros días de sensibilización a los alojamientos de Hosbec, ya se han involucrado "más de 40 hoteles, cifra que con toda seguridad se verá incrementada en las próximas semanas".

Por su parte, el secretario general de Turismo ha destacado que el turismo de la Comunitat Valenciana es uno de los sectores "más implicados, más profesionalizados y que tiene una historia de sostenibilidad más longeva".

"Esta iniciativa no es más que una de las muchas que demuestran que el sector turístico lo sabe hacer bien, sabe innovar, sabe utilizar herramientas muy avanzadas para ponerlo fácil e intervenir en aquello que es más importante que tengamos y que mantengamos, la perfección de nuestros turistas", ha subrayado.

TURISMO REGENERATIVO

En esta línea, ha asegurado que 'Greehost' incide "directamente" en "lo más importante" del momento: "el sector turístico", que "invierte e innova para hacer un destino mejor, un destino que haga sentirse al turista mejor recibido y además que deje la sensación en el turista de que su aporte es positivo", ha indicado.

"El turismo es regenerativo. Si no fuera gracias a todos los turistas que vienen y nos visitan, no tendríamos la cultura que tenemos en la Comunidad Valenciana, no potenciaríamos el territorio, no potenciaríamos nuestras infraestructuras", ha aseverado Camarero.

A finales de 2024 y coincidiendo con los Premios de Sostenibilidad que Hosbec organizará por segundo año, se entregará también la categoría a los premios 'Greenhost', para reconocer aquellos hoteles más comprometidos en la compensación de la huella de carbono de sus clientes y que, por tanto, han provocado mayor cantidad de conversión.

Este proyecto se enmarca en la estrategia de trabajo en relación con la sostenibilidad que Hosbec viene llevando a cabo en los últimos años junto a sus asociados, mediante el desarrollo de acciones de formación, implementación de herramientas de medición del grado de implantación de indicadores de Sostenibilidad con Bioscore, de programas de gestión de residuos como envases y aparatos eléctricos y electrónicos, de iniciativas en economía circular, de la creación de un parque solar para hoteleros, o de colaboraciones con entidades que favorezcan la igualdad de oportunidades para la inserción laboral en materia de sostenibilidad social y responsabilidad social empresarial.