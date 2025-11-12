El Hospital Arnau de Vilanova amplía el uso de la cirugía robótica al tratamiento del cáncer de riñón

VALENCIA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Arnau de Vilanova de València ha superado las 130 intervenciones de cáncer de próstata realizadas desde la incorporación del robot quirúrgico Hugo. Este avance consolida al centro como "referente" en cirugía robótica dentro del sistema sanitario público valenciano, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

El equipo de Urología ha dado recientemente "un paso más" con la primera intervención de un paciente con cáncer de riñón mediante cirugía robótica, con lo que ha marcado "un nuevo hito" en la aplicación de esta técnica.

Esta cirugía representa la apertura de una nueva línea de tratamiento "mínimamente invasivo" para la patología renal, con los beneficios que ello conlleva en términos de "precisión, seguridad y recuperación del paciente".

En concreto, el robot Hugo permite al cirujano realizar movimientos de "gran exactitud" gracias a un sistema de visión 3D de alta definición y brazos articulados que reproducen "con fidelidad" los movimientos de la mano humana, reduciendo "al mínimo" las incisiones y el sangrado.

Además, el sistema ofrece una ergonomía avanzada y una conectividad que facilita la formación y la colaboración entre equipos quirúrgicos. El Servicio de Urología del Hospital Arnau de Vilanova-Llíria, pionero en la implementación de la cirugía robótica dentro del departamento de salud, destaca que los resultados obtenidos hasta la fecha son "altamente satisfactorios", con una "notable mejora" en la recuperación posoperatoria y en la calidad de vida de los pacientes intervenidos.

Con esta ampliación, el Hospital Arnau de Vilanova "reafirma su compromiso con la innovación tecnológica y la excelencia asistencial, incorporando procedimientos de vanguardia que sitúan a la sanidad pública valenciana a la altura de los centros más avanzados", ha destacado la Generalitat.