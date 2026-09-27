El Hospital de Dénia retransmite dos cirugías endoscópicas de columna durante el congreso nacional de esa especialidad

El Hospital de Dénia (Alicante) retransmite dos cirugías endoscópicas de columna durante el congreso nacional de esa especialidad celebrado en València. - GENERALITAT VALENCIANA

ALICANTE, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario de Dénia, en la provincia de Alicante, ha retransmitido en directo dos cirugías endoscópicas de columna mínimamente invasivas realizadas en este centro sanitario durante el curso precongreso de la III edición del Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Percutánea y Endoscópica de Columna (SECPEC) celebrado en la ciudad de València, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Así, ha expuesto que más de un centenar de especialistas nacionales e internacionales han podido seguir desde la capital valenciana ambas intervenciones, en las que se han mostrado diferentes aplicaciones de esta técnica mínimamente invasiva para el tratamiento de patologías de columna.

El comité organizador del congreso, desarrollado en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de València, ha estado presidido por el traumatólogo del Hospital de Dénia, José Lizón Aguilar, quien ha destacado que uno de los principales atractivos del precongreso es "la posibilidad de ver procedimientos quirúrgicos en directo y conocer de primera mano cómo se desarrollan estas técnicas mínimamente invasivas".

La primera de las intervenciones consistió en una descompresión endoscópica por estenosis de canal lumbar. Mediante dos pequeñas incisiones, los especialistas retiraron el tejido responsable de la compresión nerviosa, mediante un abordaje que permite reducir la afectación de los músculos y tejidos blandos, ha detallado la administración autonómica.

La segunda operación abordó una inestabilidad vertebral, mediante una fusión lumbar, también asistida por endoscopia. En este procedimiento se implantó una caja intersomática y sistemas de fijación para estabilizar las vértebras afectadas, utilizando la visión endoscópica para reducir la afectación de los tejidos.

La cirugía endoscópica de columna permite tratar actualmente alrededor del 80 por ciento de las patologías vertebrales más frecuentes, entre ellas las hernias discales, la estenosis de canal y determinadas inestabilidades vertebrales.

Entre sus principales ventajas destaca una menor agresión quirúrgica, menos dolor postoperatorio, una reducción significativa de la estancia hospitalaria y una recuperación funcional más rápida, ha destacado la Generalitat. Asimismo, ha resaltado que en muchos casos, los pacientes pueden recibir el alta el mismo día de la intervención o al día siguiente.

El Hospital de Dénia incorporó en 2017 la cirugía endoscópica de columna y fue el primer centro de la Comunitat Valenciana en introducir esta técnica, que utiliza cánulas de apenas ocho milímetros o un centímetro de diámetro para acceder a la columna vertebral y reducir el daño sobre músculos y tejidos blandos.

Los servicios de Traumatología y, posteriormente, el de Neurocirugía han desarrollado estos procedimientos y han participado activamente en la creación y funcionamiento de la Sociedad Española de Cirugía Percutánea y Endoscópica de Columna (SECPEC).

El III Congreso Bianual SECPEC ha reunido en València a cerca de 130 cirujanos especializados en cirugía de columna, además de otros 50 profesionales inscritos en el curso práctico previo y dedicado al aprendizaje de técnicas endoscópicas sobre modelos anatómicos.