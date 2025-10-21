El IAC impulsa un ciclo de creación de murales con Cristina Salas, Rosh333 y Antonyo Marest

ALICANTE, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert (IAC) ha destacado su "apuesta" por el arte urbano, como una de las manifestaciones artísticas "más destacadas" entre los jóvenes, a través de un ciclo en el que propone la creación de murales colaborativos con la supervisión de los artistas Cristina Salas, Rosh333 y Antonyo Marest.

La propuesta se ha organizado en forma de talleres participativos, en los que estos tres "reconocidos" grafiteros de la provincia de Alicante realizarán un encuentro con interesados en este tema para ejecutar una acción en un muro o soporte.

Así, ellos guiarán la ejecución de la obra e intervendrán en su inicio y conclusión, pero serán los participantes los que desarrollarán un trabajo que quedará de forma permanente en la localidad, según ha explicado la Diputación en un comunicado.

Para esta propuesta, tres ayuntamientos han facilitado los espacios donde realizar este proyecto. En concreto, son Tibi, en el auditorio de la localidad; Albatera, en un muro del municipio, y Pilar de la Horadada, en la fachada principal del conservatorio de música.

ARTISTAS

El ciclo 'Arte urbano' comenzará este sábado, 25 de octubre, con la ilustradora y artista Cristina Salas en Tibi. Entre sus trabajos, están 'Stay true' del Proyecto Víbora de Elche, un mural realizado para el Ayuntamiento de Benicarló y una portada de CD para el grupo de música Indras, entre otras acciones artísticas. Además, ha participado en festivales de grafiti como el Azada Fest o el Xekin Festival.

Además, la segunda sesión será el 8 de noviembre con el ilicitano Rosh33 en Albatera. Este creador pertenece a un grupo de artistas urbanos que a principios del siglo XXI llamó la atención de la escena internacional. Es autor, junto a Okuda, del mural de 300 metros en homenaje a Paco de Lucía realizado en la estación del metro de Madrid que lleva el nombre del guitarrista. En la actualidad, su obra va en dirección a la abstracción de las formas, con las que ha trabajado durante toda su carrera, tanto en las intervenciones en el espacio público como las obras e instalaciones de estudio.

Finalmente, el ciclo concluirá el 22 de noviembre en Pilar de la Horadada con Antonyo Marest, artista alicantino internacional y uno de los "principales referentes" en la introducción de nuevas tendencias dentro del arte urbano y nuevos formatos de expresión en el arte contemporáneo, según el IAC.

Marest ha realizado proyectos, además de en Alicante, en Madrid, Italia, India, Miami, Lisboa, Nueva York, Los Ángeles o Canadá. Su trabajo incluye desde pintura a escultura, con una visión arquitectónica, que es su formación.