Ibáñez (Compromís) celebra que "haya diálogo" entre Sánchez y Mazón pero lamenta el "boicot permanente" entre PP y PSOE

VALÈNCIA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coportavoz de Iniciativa-Compromís y diputado de Compromís en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha valorado "positivamente" que "haya diálogo entre instituciones, y particularmente entre el País Valencià y el Estado", después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibiera este viernes al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, en Moncloa.

No obstante, ha asegurado que le "preocupa" el "boicot permanente" que PP y PSOE "se hacen allí donde no tienen la presidencia". "Me preocupa profundamente, no lo que hablan los presidentes Mazón y Sánchez, sino el comportamiento de sus partidos después. Porque estamos acostumbrados a que, tanto el PP como el PSOE, tienen ciertamente clara parte de la agenda valenciana, aunque se dejen una de ella, pero sus partidos después los boicotean", ha sostenido Ibáñez este sábado, en declaraciones a los medios antes de la Mesa Nacional d'Iniciativa-Compromís.

"Hemos visto en Bruselas al PP votar en contra de la agricultura valenciana, hemos visto en Madrid al PSOE votar en contra de avanzar en cuestiones fundamentales por el tema del financiación o hemos visto en Les Corts, también, al PP boicotear los derechos de la vivienda que es la principal problemática que tenemos", ha remarcado.

En este sentido, ha apuntado que "no es una cuestión de confianza --en el PP y el PSOE--, sino de hechos". "Se está trabajando para tener unos presupuestos en el Estado donde el PP tendrá una oportunidad para decir si está con la agenda valenciana, una agenda valenciana que ha de hacer dos cuestiones fundamentales, aparte de la financiación y la deuda". "Que las comarcas de Alicante no sean las más infrafinanciadas en inversión territorial", ha expuesto.

"Y, después, políticas valientes de control de precios a la vivienda. Si el PP vota en contra de regular la vivienda, que es la problemática principal de las valencianas y los valencianos, no hay agenda posible", ha agregado, a la vez que ha destacado que en Les Corts "tienen la posibilidad de presentar un proyecto de presupuestos que no vaya en contra de los servicios públicos y de la destrucción de nuestro territorio". "Si eso se mantiene en Madrid y en Les Corts, la postura de Compromís será la misma, no sé la del PP-PSOE.

Ibañez ha insistido en que valora "bien el diálogo", al tiempo que ha defendido que es el "camino que hay que seguir" para "dejar atrás la política falsa e hipócrita de 'no nos hablamos'". "Desde Iniciativa-Compromís, trabajaremos para continuar avanzando en esa senda de diálogo y de construir una agenda valenciana potente", ha aseverado.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Respecto a la financiación autonómica, el diputado de Compromís ha criticado que es "habitual" que el PP y el PSOE "no puedan mantener el pulso de defender la financiación justa para los valencianos y las valencianas". "No solo en el tema de la financiación autonómica, sino en la cuestión de la deuda y la cuestión de las inversiones territorializadas".

"Creo que es importantísimo poder acabar el Corredor Mediterráneo, donde hay que reconocer que ha habido avances; mejorar las Cercanías, que es una realidad que sufren todos los valencianos y las valencianas, y poder dar impulso a nuestra industria, como por ejemplo en el fondo a la cerámica", ha enumerado, y ha asegurado que en las negociaciones que entre Compromís-Sumar y el PSOE "estas demandas están". "Por lo tanto, espero que el Partido Popular se sume y puedan implementarse", ha concluido.