Identifican cuatro perfiles psicológicos asociados a la ideación suicida en personas mayores que viven en residencias

VALÈNCIA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo de investigación BestAging-Intervención Psicosocial en los Envejecimientos y los Cuidados en el Ciclo Vital de la Universitat de València (UV) ha identificado cuatro perfiles psicológicos asociados a la ideación suicida en personas mayores que viven en residencias.

El estudio, publicado en la revista 'Frontiers in Psychology' y en el que también participa la Universidad Europea de Valencia, analiza conjuntamente factores de riesgo y de protección psicológica y representa una "aportación relevante" por la metodología empleada: un análisis de perfiles latentes (Latent Profile Analysis), que permite identificar patrones psicológicos diferenciados en lugar de analizar variables de forma aislada, según ha informado la institución académica en un comunicado.

"El estudio identifica cuatro perfiles diferenciados, y pone especial atención en dos perfiles intermedios que pueden pasar desapercibidos si la evaluación se centra únicamente en la presencia de síntomas clínicos", ha destacado Alicia Sales, profesora e investigadora del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la UV.

En concreto, se identificaron un perfil "de alto riesgo", uno caracterizado por "elevada percepción de carga", uno con "fortalezas personales debilitadas" y un cuarto de "funcionamiento óptimo o saludable".

Más allá del perfil de alto riesgo, el estudio pone el foco en dos perfiles intermedios especialmente relevantes desde el punto de vista preventivo. Estos incluyen, por un lado, personas con baja sintomatología emocional pero elevada percepción de carga, y por otro, personas con escasos síntomas clínicos pero con recursos protectores debilitados, como bajo sentido de vida o resiliencia.

Ambos perfiles presentan "niveles relevantes" de ideación suicida (diferencias que se mantuvieron incluso tras controlar la edad, el sexo y la salud percibida), lo que subraya "la importancia de estrategias de prevención selectiva más ajustadas a las características psicológicas de cada persona".

Además, el perfil de funcionamiento óptimo, que representa en torno al 50 por ciento de la muestra, cuestiona concepciones edadistas que asocian la institucionalización con "deterioro generalizado". Este perfil muestra que una parte de las personas mayores en residencias presenta altos niveles de recursos psicológicos y bienestar.

231 MAYORES

La investigación se ha realizado con 231 mayores de entre 60 y 97 años de nueve residencias, y ha analizado mediante entrevistas, variables como la depresión, la desesperanza y la percepción de carga, junto con factores protectores como la resiliencia, la autoeficacia y el sentido de vida.

Según ha informado la UV, los resultados "refuerzan la importancia de adoptar un enfoque integral en la prevención del suicidio en personas mayores, que tenga en cuenta no solo la presencia de síntomas clínicos, sino también factores psicosociales y existenciales que actúan como elementos de riesgo o de protección".

Este estudio aporta "evidencia científica relevante" para el diseño de estrategias preventivas "más ajustadas" a la realidad de las personas mayores, y subraya la necesidad de intervenciones "multidimensionales" que promuevan el bienestar psicológico y reduzcan situaciones de riesgo en esta etapa de la vida.

El trabajo se enmarca en el proyecto 'Evaluación, prevención e intervención de conductas suicidas en personas mayores que viven en residencias' (EPIMaRe, PID2022-139404OA-I00), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación en el programa Generación de Conocimiento 2022, y forma parte de las líneas de investigación del grupo BestAging de la Universitat de València.