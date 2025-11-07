Un IES de Xàtiva (Valencia), nuevo Centro nacional de Excelencia de FP por ser "referente" en el sector de IA y Big Data

El IES Dr. Simarro de Xàtiva (Valencia), nuevo Centro nacional de Excelencia de FP por ser "referente" en el sector de IA y Big Data - GVA

VALÈNCIA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El IES Dr. Simarro de Xàtiva (Valencia) ha sido seleccionado como Centro de Excelencia de Formación Profesional (FP) a nivel nacional, por ser un "referente" en el sector de la Inteligencia Artificial (IA) y el Big Data.

De este modo, la Comunitat Valenciana cuenta ya con cinco centros que forman parte de la Red Estatal de Centros de Excelencia y el instituto de Xàtiva se ha sumado al IES Cotes Baixes de Alcoi (ALicante) en el sector de fabricación automatizada; el IES La Marxadella de Torrent (Valencia) en el sector audiovisual; el CIPFP Mislata de Mislata (Valencia) en el sector de ciberseguridad; y el CIPFP Vicente Blasco Ibáñez de València en el sector de química, ha detallado la Generalitat en un comunicado.

'Centro Inteligente' es el proyecto del IES Dr. Simarro de Xàtiva, que se basa en la creación de un ecosistema educativo inteligente, con proyectos como CENTINELA+, orientado a la gestión energética autónoma y sostenible mediante IA, y AI Secure Campus, enfocado a la ciberseguridad predictiva con inteligencia artificial neuromórfica.

El proyecto del instituto pretende mejorar la sostenibilidad y seguridad del centro y formar alumnado y profesorado en competencias de alto impacto tecnológico, como MLOps, Big data, IA aplicada y ciberresiliencia.

La pertenencia a la Red Estatal de Centros de Excelencia, en el marco del Plan de Recuperación, en el marco del Plan de Transformación y Resiliencia-NextGenerationEU, representa una oportunidad estratégica para posicionar a la Comunitat Valenciana como motor de cambio en la FP del siglo XXI.

La Dirección General de Formación Profesional "respalda, acompaña y asesora" a los centros de la Comunitat Valenciana para que participen en estas iniciativas que contribuyen a mejorar la empleabilidad, la competitividad y la transformación digital del sistema educativo.