Igualdad eleva a 21 las asesinadas este año por violencia machista, tras confirmar los casos de Villena y Málaga

Bernabé afirma que la confirmación oficial permitirá celebrar los minutos de silencio por la víctima de Villena



MADRID/VALÈNCIA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Igualdad ha elevado a 21 el número de víctimas de violencia de género este 2024, tras confirmar los casos de Villena (Alicante) y Málaga. Así, ascienden a 1.265 las asesinadas desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos.

Según han informado este lunes desde el departamento que dirige Ana Redondo, en el caso de Villena, se trata de una mujer de 67 años asesinada presuntamente por su pareja el pasado viernes 5 de julio. No existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

En cuanto a la víctima de Málaga, la mujer tenía 50 años y fue asesinada presuntamente por su pareja también el pasado viernes 5 de julio. La víctima tenía una hija menor de edad y no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

El número de menores huérfanos por violencia de género en España ha ascendido tras este último caso de violencia de género a 14 en 2024 y a 447 desde 2013.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han expresado de nuevo su "más absoluta condena y rechazo" ante estos asesinatos machistas y han trasladado todo su apoyo a familiares y amistades de las víctimas. Tanto la ministra como la delegada piden "todos los esfuerzos" desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad "para llegar a tiempo y evitar más muertes".

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, ha recordado que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana. En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 h a 22 h todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Por otro lado, también ha recordado que en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y también por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género.

BERNABÉ LAMENTA LAS CIFRAS "ABSOLUTAMENTE TERRIBLES"

Por su parte, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha explicado previamente que la confirmación oficial del caso de Villena como violencia machista "permitirá al resto de administraciones poder mantener el minuto de silencio".

Bernabé ha trasladado su "cariño y afecto" a los familiares y amigos de Rosy y a todos los vecinos y vecinas de Villena. "Las investigaciones por parte de la Guardia Civil indican que sin duda es una muerte por asfixia, no es una muerte voluntaria", ha declarado a preguntas de los periodistas tras una reunión con el director general de Relaciones Institucionales de Renfe, José Luis Blanco.

"21 mujeres en lo que llevamos de 2024, tres de ellas en la Comunitat Valenciana, son unas cifras absolutamente terribles; absolutamente dolorosas como sociedad", ha lamentado, y ha recordado que "la lucha contra la violencia de género es una lucha de todos y de todas, unánime, sin fisuras; no se puede jugar con algo tan grave y con una lacra que mata a las mujeres por el mero hecho de ser mujer".

Por tanto, la delegada ha insistido en que "a la violencia de género hay que nombrarla para combatirla; no se puede confundir, que no se puede tratar la violencia de género como violencia intrafamiliar, que parece mentira que haya discursos de hace décadas que estaban absolutamente superados".

"El gobierno del Partido Popular de Carlos Mazón no se puede vender a los posicionamientos negacionistas de Vox. Esta lucha es una lucha sin cuartel de todas las administraciones, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que trabajamos cada día, que somos muy respetuosos con todas las familias de esas mujeres asesinadas a manos de sus parejas o sus exparejas. Y desde luego, desde el Gobierno de España no vamos a consentir ni un paso atrás en una materia tan sensible y que nos destroza como sociedad como es la violencia de género", ha abundado la también representante del PSOE.