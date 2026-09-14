'Impuls a la dansa' lleva residencias artísticas y acciones de mediación a 10 municipios de la Comunitat

Impuls a la Dansa - GVA

VALÈNCIA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La quinta edición de 'Impuls a la Dansa' desarrolla hasta el próximo mes de diciembre residencias artísticas, acciones de mediación e iniciativas de formación técnica y profesional en 10 municipios de las provincias de Alicante, Castellón y Valencia.

Mediante esta iniciativa del festival Dansa València, Castellón de la Plana, Almassora, el Genovés, la Villajoyosa, Puçol, Aielo de Malferit, Alboraya, Benicasim, Dénia y Picassent están acogiendo entre junio y diciembre de este año residencias artísticas, acciones de mediación e iniciativas de formación técnica y profesional con las que se persigue descentralizar la creación contemporánea y conectar la creación con el tejido social local.

Por lo que respecta a las comarcas de Alicante, Villajoyosa acogerá en octubre a la Cia. Marroch para la creación de 'El dilema del puercoespín', un dúo que toma la célebre metáfora filosófica de Schopenhauer para explorar la paradoja de la intimidad de las relaciones humanas a través del cuerpo, en esa dualidad de encontrar el equilibrio entre cercanía y distancia.

En Dénia, la compañía de Irene de la Rosa está desarrollando entre septiembre y noviembre una residencia de mediación con su proyecto 'Antoñita', una iniciativa inclusiva a partir de la investigación con personas sordas, que combina lengua de signos, flamenco, tradición y contemporaneidad. Su muestra final se exhibirá dentro de la programación del Festival Ultramar Dansa.

En la provincia de Castellón, el Paranimf de la Universitat Jaume I de Castelló de la Plana desarrolló este pasado mes de julio la estancia técnica de Vicent Gisbert, quien trabajó en 'La nit inventada', un proyecto híbrido que combina danza, sonido en directo y tecnología para reflexionar sobre cómo resuena el movimiento en el espacio.

Por su parte, Almassora acogerá este trimestre a Noelia Arcos junto a Visitants Escènica S.L. con 'També Almassora', una propuesta que busca conectar la danza contemporánea con la música tradicional a través del diálogo participativo con dos colectivos locales con una fuerte identidad y arraigo comunitario, las asociaciones Tambors de Passió y de Dolçaina i Tabal Les Goles.

Por último, Benicàssim será la sede del proyecto 'Maternarte' de Jacob Gómez, una investigación sobre el embarazo como territorio creativo desarrollada junto a la bailarina gestante Lara Misó, que culminará en una pieza de videodanza.

En la provincia de Valencia, el municipio de el Genovés recibirá entre octubre y diciembre a Marta Sofía Gallego con su proceso de mediación 'Tradi', desarrollado junto al Grup de Danses de l'Associació Cultural 9 d'Octubre para reinterpretar el folclore desde herramientas contemporáneas.

La mediación partirá de materiales provenientes de bailes tradicionales como el trabajo del peso, el ritmo, la relación con la música, la repetición e imitación o la improvisación propia de los saraos y bureos para abrir nuevas posibilidades de movimiento.

Este mes de septiembre, Adri Ros se ha instalado en Puçol para la estancia de creación de 'Un principi i un final', solo que fusiona cuerpo y texto para reflexionar sobre la segunda mitad de su carrera profesional con la mirada puesta en la precariedad laboral en las artes escénicas y en el contexto sociopolítico actual.

Por su parte, Aielo de Malferit será la sede de 'Coreogràfies de la memòria', de Cristina Martí, una propuesta que indaga en el cuerpo como archivo vivo para transformar traumas y recuerdos familiares silenciados durante el franquismo para ahondar en cómo se transmite la memoria más allá del relato.

Asimismo, en Alboraya, la compañía EYAS Dance Project desarrollará el taller participativo 'Bolero en escucha', basado en su nueva producción sobre el 'Bolero de Ravel', donde involucrará a las escuelas y agrupaciones de danza locales Asociación Andaluza, Grup de Danses Carraixet y Agrupació de Danses de la Societat Musical d'Alboraia.

SESIONES PRÁCTICAS

A través de sesiones prácticas de dos horas, el proyecto combina herramientas del taller 'Cossos en escolta' con una adaptación participativa de su investigación coreográfica, trasladándola al contexto comunitario y de creación colectiva del municipio.

Finalmente, en Picassent, Roseta Plasencia realizará con el Grup de Dansa EMT una mediación que lleva por título 'Cantant records' para dinamizar la memoria emocional de las personas mayores del municipio a través del canto y de la danza.