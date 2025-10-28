Incautados 24,5 kilos de cocaína en Patraix y detenido un hombre por pertenencia a grupo criminal

VALÈNCIA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional se han incautado de un total de 24,5 kilogramos de cocaína en el barrio valenciano de Patraix y han detenido a un varón de 26 años como presunto autor de los delitos de pertenencia a grupo criminal, tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas. El arrestado ha ingresado en prisión provisional.

Las labores de investigación se iniciaron a mediados del mes de octubre, tras tener conocimiento los agentes de policía judicial de la comisaría de distrito de Patraix de que en unos bloques de viviendas del barrio se podrían estar realizando actividades relacionadas con la venta de sustancias estupefacientes, según ha indicado Jefatura en un comunicado.

Una vez los investigadores ubicaron el lugar, el pasado viernes día 24 se estableció un dispositivo de prevención del consumo y tráfico de drogas en las inmediaciones. En ese momento, detectaron a un varón "adoptando fuertes medidas de seguridad". Entraba y salía "de forma apresurada" del bloque de viviendas y los agentes observaron cómo se introducía en un vehículo, manipulando el asiento del copiloto antes de iniciar la marcha.

Por estos hechos, los indicativos policiales efectuaron el seguimiento del turismo sospechoso, que fue interceptado. Tras el registro del vehículo, se localizó un kilo de cocaína escondido en un pequeño habitáculo debajo de la alfombrilla del asiento del copiloto, por lo que el conductor fue detenido.

Gracias a numerosas pesquisas, los agentes averiguaron que el detenido presuntamente formaba parte de un grupo criminal dedicado al tráfico de estupefacientes y localizaron el domicilio donde podrían almacenar el grueso de la droga.

Posteriormente, efectuaron una entrada y registro en dicha vivienda, con la participación del Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES) y la Unidad de Guías Caninos, donde se intervinieron 23,5 kilogramos de cocaína, dos de 'tusi' --cocaína rosa--, pastillas de éxtasis, anabolizantes, así como alrededor de 70.000 euros en efectivo, dos armas de fuego con munición --una de ellas con silenciador--, varios vehículos, una máquina de contar dinero y diferentes útiles para la preparación y venta de las drogas.

El detenido, tras pasar a disposición judicial, ha ingresado en prisión provisional como presunto responsable de los delitos de pertenencia a grupo criminal, tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas. La investigación permanece abierta para la total desarticulación del grupo criminal.