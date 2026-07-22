Un incendio afecta a un transformador en la central de ciclo combinado de Sagunt

Un incendio declarado este miércoles en la central de ciclo combinado en la localidad de Sagunt (Valencia) ha afectado un transformador, i - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS.

VALÈNCIA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un incendio declarado este miércoles en la central de ciclo combinado en la localidad de Sagunt (Valencia) ha afectado un transformador, informa el Consorcio provincial de Bomberos.

Efectivos de este cuerpo de seguridad han intervenido en este siniestro, cuyo aviso se ha recibido a las 07.46 horas. Hasta el lugar se han desplazado cinco dotaciones de los parques de Sagunto, Pobla de Farnals, Paterna, sargento, jefe de sector y oficial del Consorcio.

Los bomberos han finalizado los trabajos de extinción y revisión a las 10:22 horas. No se han reportado daños personales en las instalaciones, que habían sido evacuadas al haberse activado también en un primer momento los elementos antiincendios, como por ejemplo los rociadores.

En todo momento, los efectivos del Consorcio han intervenido "de forma coordinada" con los técnicos de la empresa, subrayan.