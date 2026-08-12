Un incendio en un descampado en Peñíscola afecta a 34 vehículos aparcados

Imagen del incendio que ha afectado a 34 vehículos en Peñíscola - CONSORCIO DE BOMBEROS

CASTELLÓ, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un incendio declarado en un descampado en la localidad castellonense de Peñíscola ha afectado a 34 vehículos aparcados, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos, que ha señalado que el trabajo de los efectivos ha permitido controlar el fuego y cortar el avance hacia el resto de turismos estacionados y a viviendas colindantes.

Sobre las 17.00 horas los bomberos del Consorcio han sido movilizados a un incendio en una zona de vegetación de Peñíscola, originado en un vehículo y que se ha ido extendiendo al resto de coches. El fuego se ha declarado en la zona de finca Peñismar, según informa el consistorio en sus redes sociales.

Los bomberos han logrado controlar el fuego hacia las 18.30, cortar el avance al resto de vehículos estacionados, que han sido retirados, e impedir la propagación a las viviendas colindantes.

En total se han movilizado seis dotaciones del Consorcio Provincial, una unidad de mando y tres medios aéreos de la Generalitat --un helicóptero con una unidad helitransportada y dos aviones--. Los aéreos se han retirado y continúan trabajando los medios terrestres.