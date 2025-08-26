Un incendio en un edificio de Almassora obliga a rescatar a dos personas por una ventana

CASTELLÓN, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un incendio declarado en la madrugada de este martes en un edificio de Almassora (Castellón) ha obligado a rescatar a dos personas, que resultaron ilesas, a través de una ventana, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos.

Efectivos del Consorcio han intervenido para extinguir el fuego, tras recibir el aviso a las 01.45 horas. El fuego afectaba al cuadro de contadores y distribución eléctrica situado en el hall de entrada de la planta baja de un edificio de la calle Sant Jaume.

Hasta el lugar se desplazaron dos dotaciones de bomberos y una unidad de mando. Parte del edificio fue evacuada por Policía Local y Guardia Civil, mientras que otras dos viviendas fueron confinadas.

A causa del incendio, el humo se expandió por toda la escalera del edificio y afectó a buen número de viviendas. En una de ellas, los bomberos tuvieron que rescatar a dos personas a través de la ventana mediante vehículo de altura, si bien no precisaron asistencia ya que se encontraban bien.

De las personas evacuadas del resto del edificio, dos de ellas se vieron afectadas levemente por el humo y fueron atendidas por medios sanitarios in situ. Una vez extinguido el fuego, los bomberos revisaron y ventilaron de humo todas las viviendas del bloque.