Independents d'EUPV (Sixto) anuncia que no participará en la "tomadura de pelo" de las primarias para las autonómicas

La corriente de Independients d'EUPV anuncia que no participará en el proceso de primarias para las candidaturas autonómicas, que se celebra desde este lunes y hasta el 16 de diciembre, ya que asegura que no participará "en esta tomadura de pelo". En esta línea, anima a los afiliados de EUPV a la "abstención activa" en lo que considera que es "una farse"

Hasta el 14 de diciembre se celebra este proceso para ratificar las tres candidaturas autonómicas vía online y el día 16 se podrá hacer de manera presencial. Para esta corriente, "esto que debía ser la culminación de un proceso desde la base con unas primarias abiertas se ha convertido en una ratificación de unas candidaturas pactadas en 'mesa camilla' donde no está representada toda la pluralidad de Esquerra Unida".

Según ha apuntado en un comunicado el diputado en el Congreso por EUPV, Ricardo Sixto, esta "es la primera vez que ni siquiera se han convocado las asambleas locales y comarcales para que puedan hacer propuestas de candidatos y candidatas, nadie ha tenido posibilidades de hacer aportaciones a excepción de las dos partes que han pactado estas candidaturas".

Además, ha criticado que los que proclamaban "más participación resulta que están haciendo justo lo contrario". "Hasta hoy siempre habíamos tenido la posibilidad de votar en lista abierta y ahora simplemente pretenden que demos un cabezazo. No es más que un pacto cupular sin debate político", ha lamentado.

Para diputado, "el problema es que, por primera vez, la dirección no ha sido capaz ni de trabajar con la pluralidad, que siempre ha sido una característica muy importante de EUPV, ni de trabajar con la militancia, ni respetar el sistema de votación tal como marcan nuestros estatutos".

"No es la primera vez que denunciamos el procedimiento utilizado por la dirección, hemos vuelto a pasar del debate en las asambleas a la organización del 'click'. Esta no es nuestra cultura política y es evidente que nuestra militancia no responde a este tipo de procedimientos", ha añadido Sixto.

ACTUACIÓN "ANTIDEMOCRÁTICA"

Para los independientes de EUPV, la dirección de la formación en la Comunitat Valenciana, cuya coordinadora general es Rosa Pérez Garijo, "está actuando de manera antidemocrática, además de proponer unas listas, sin saber aún los pactos con otras fuerzas políticas, tampoco se sabe si van a respetar la voluntad de los colectivos si deciden presentarse solos, como EUPV".

Por estos motivos, la corriente pide a los afiliados que, ante esta situación, opten por la "abstención activa, no participando en esta farsa, en la que, de nuevo, se ataca la democracia interna de nuestra organización". "Así no se construye confluencia ni se anima a la participación activa en los procesos electorales", concluyen.