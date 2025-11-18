La industria auxiliar de la automoción muestra su capacidad para saltar al sector de la defensa en un estudio

VALÈNCIA, 18 (EUROPA

Un estudio del Clúster de Automoción de la Comunitat Valenciana Avia ha señalado la capacidad de la industria auxiliar para diversificarse y responder a las necesidades del sector de la defensa.

El presidente de Avia, Francisco Segura, ha destacado que "este informe confirma que existe una línea directa desde las empresas proveedoras de automoción hacia la defensa, donde ya se trabaja en áreas como la conducción autónoma, la sensorización y la conectividad de dispositivos".

El estudio ha analizado una treintena de empresas asociadas de Avia y concluye que "muchos de los fabricantes de componentes, ingenierías y servicios, todos integrados en la cadena de suministro, ya cuentan con el saber hacer y el conocimiento industrial y tecnológico para saltar al sector de la defensa con adaptaciones, relativamente ligeras", ha explicado el clúster en un comunicado.

El estudio, que plantea la acción sobre las empresas para penetrar en el sector de defensa en un margen de entre seis meses y dos años, también identifica los principales escollos para esta diversificación.

En este sentido, el principal es la certificación que exigen determinadas instituciones que operan en el sector de la defensa, así como la adaptación a series cortas de producción, y la resistencia de los componentes a entornos extremos y hostiles como las variaciones de temperaturas, vibraciones o impactos, entre otros. Diversificación por familias:

SUBSECTORES

Los subsectores que con mayor facilidad pueden comenzar a operar en el sector de la defensa son aquellos que trabajan los materiales avanzados y composites, todas las empresas relacionadas con electrónica y sensores, así como los que operan en el ámbito de las baterías y sistemas de almacenamiento.

Las empresas de ingeniería y TIC tienen capacidad de penetración en el sector de la defensa a través de la seguridad, la analítica avanzada y la comunicaciones seguras.

Por su parte, las empresas del sector de la logística pueden introducirse a través de su experiencia en la trazabilidad, el transporte seguro de materiales sensibles y el mantenimiento preventivo militar.

El trabajo se ha completado con un cruce entre las tecnologías básicas y las tecnologías emergentes en el sector defensa con las competencias principales de cada empresa identificadas en la fase previa.

El presidente de Avia, Francisco Segura, ha asegurado que "se trata de uno de los estudios más exhaustivos y rigurosos que hemos desarrollado desde Avia y que permitirá a los asociados conocer su nivel de madurez para introducirse en un sector tan exigente".

"Creemos que la diversificación hacia esta industria es un crecimiento natural del sector ya que contamos, tal y como confirma el informe, con conocimiento, infraestructura y capacidades para este desarrollo", ha añadido.