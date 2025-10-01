Un informe subraya que la actividad emprendedora en la Comunitat Valenciana está "por encima" de la media de España

ALICANTE, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un informe de investigadores de la Universidad Miguel Hernández (UMH), hecho en colaboración con el Observatorio del Emprendimiento de España (OEE), destaca que la actividad emprendedora de la Comunitat Valenciana está "por encima" de la media nacional española.

Así se desprende de los datos recogidos en este trabajo, obtenidos de entre más de mil personas de 18 a 64 años de todo el territorio valenciano y 36 agentes del ecosistema, según ha indicado la institución académica en un comunicado.

Los profesores de la UMH José María Gómez Gras e Ignacio Mira Solves han presentado este viernes el estudio, realizado con el apoyo de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo y con la colaboración de la Fundación LAB Mediterráneo.

En el acto de puesta de largo, además de los profesores, han intervenido la vicerrectora de Economía y Sociedad de la UMH, María José López; la directora General de Emprendimiento e Internacionalización de la Conselleria, Ester Olivas, e Ingrid de Keijser, de la Fundación LAB Mediterráneo.

Según los datos extraídos del informe, el porcentaje de personas con intención de emprender crece hasta el 16,4 por ciento, dos puntos por encima del año anterior, a la vez que aumenta ligeramente la actividad emprendedora de menos de tres años y medio de vida y se mantiene por segundo año por encima del 8%, así como los negocios "más consolidados", que crecen, también, ligeramente para superar el 7%.

"Estos datos sitúan a la Comunitat Valenciana por encima de la media de España y permite hablar, en conjunto, de una evolución positiva de la actividad emprendedora, a juicio de los autores del estudio", recoge.

El informe profundiza en estos datos analizando el perfil emprendedor, las características de las actividades que se llevan a cabo y la valoración de las condiciones de entorno para emprender de la autonomía.

La edad promedio de los que están iniciando un negocio se eleva a los 42 años, en parte debido al repunte del emprendimiento en el tramo de edad entre los 45 y los 54, y se detecta un aumento del emprendimiento sin estudios universitarios.

Entre las motivaciones, la ausencia de otras alternativas laborales continúa su descenso, lo que, según este estudio, confirma "el cambio de tendencia detectado el año anterior". Además, por primera vez en el informe GEM de la Comunitat Valenciana, la investigación recoge la proporción de personas extranjeras residentes en la región, que supone el 15,9% de la actividad emprendedora de menos de tres años y medio.

El sector servicios y orientados al consumidor final es el elegido por algo más de la mitad de los emprendedores para iniciar su actividad. Se trata de negocios de reducido tamaño y, generalmente, puestos en marcha de manera individual o entre dos socios.

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Sobre las fuentes de financiación para arrancar el negocio, los ahorros personales "incrementan su importancia más si cabe" que el año anterior y ya suponen algo más del 70% del total frente al 10,5% de bancos e instituciones financieras.

En el ámbito de la adopción de tecnologías digitales, se detecta una "cada vez mayor conciencia sobre la importancia de los recursos digitales en el desarrollo del negocio" y, además, la inteligencia artificial (IA) se percibe como un "factor clave" de la viabilidad futura de las iniciativas emprendedoras, aunque su uso "todavía está poco definido en la operativa del día a día".

El informe complementa todos estos indicadores con un análisis del ecosistema emprendedor, que se realiza anualmente a través de un panel de agentes expertos, con la ayuda de la Fundación LAB Mediterráneo y que este último año continúa valorando como "condiciones más favorables", aunque con un "ligero retroceso" con respecto al año anterior, el acceso a infraestructuras comercial y profesional, los programas de apoyo y la orientación emprendedora de la educación superior.

El estudio resalta como condiciones "necesitadas" de mejora la financiación existente para emprender, los aspectos fiscales y burocráticos relacionados con la puesta en marcha y desarrollo de iniciativas y la educación en valores emprendedores en los niveles escolares y en las llamadas "habilidades blandas" como "creatividad, iniciativa personal, resiliencia, trabajo en equipo o superación del fracaso".

"Con este escenario, la Comunitat Valenciana mantiene posiciones intermedias en el conjunto nacional, lo que sugiere, a juicio de los autores, una estabilidad relativa dentro de un contexto general marcado por la incertidumbre internacional y en diversos ámbitos", resalta.

"FOMENTAR UNA CULTURA DE EMPRENDIMIENTO"

Entre las tareas para "mejorar" estas condiciones de entorno, los autores del informe destacan "la necesidad de fomentar una cultura de emprendimiento en clave de innovación, que atraiga talento e inversión y permita el desarrollo de nuevos modelos de negocio más competitivos y sostenibles".