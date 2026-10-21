Ingresa en prisión un hombre al que se le atribuyen 17 robos en coches y de gasoil en Borriana

Archivo - Coche patrulla de la Guardia Civil - GC - Archivo

CASTELLÓ, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido en Borriana (Castellón) a un joven de 25 años como presunto autor de 17 delitos contra el patrimonio, correspondientes a 16 robos con fuerza en el interior de vehículos y un hurto de gasoil cometidos en la localidad. Por estos hechos, ya ha ingresado en prisión por orden judicial.

Los distintos robos se concentraron entre los días 3 y 16 de octubre, según ha informado el instituto armado en un comunicado. Durante este periodo se detectó una sucesión de robos en vehículos estacionados en la localidad con unas similitudes tanto en la forma de acceder a los automóviles como en las circunstancias de los hechos, que permitieron relacionarlos entre sí y orientar las actuaciones para esclarecerlos.

Los agentes concluyeron que el presunto autor de los robos accedía al interior de los vehículos mediante el forzamiento de los marcos de las puertas o tras la fractura de las ventanillas, con el objetivo de sustraer los objetos que se encontraban en su interior. Las gestiones realizadas durante la investigación permitieron identificar al presunto responsable y localizarlo en un domicilio próximo a la zona donde se habían producido los hechos.

En el lugar se recuperaron parte de los efectos sustraídos, que posteriormente fueron devueltos a sus propietarios, en una intervención que se enmarca dentro de las labores de prevención e investigación desarrolladas por la Guardia Civil para esclarecer los delitos contra el patrimonio.

Las diligencias instruidas, junto con el detenido, fueron puestas a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vila-real, Plaza número 1, que decretó la prisión provisional del detenido.