Instituciones valencianas condenan el doble asesinato en Xilxes y reclaman "unidad" frente a la violencia machista

Minuto de silencio ante Delegación de Gobierno, en València. - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las instituciones valencianas han llevado a cabo a lo largo del todo territorio minutos de silencio este viernes para expresar su repulsa al doble crimen perpetrado en Xilxes (Castellón) en el que un hombre presuntamente ha asesinado a su expareja y a su hija menor de 12 años.

Ante la sede de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana se ha celebrado un minuto de silencio a las 10.30 horas, presidido por el subdelegado del Gobierno de la provincia de Valencia, José Rodríguez Jurado. Al finalizar, en declaraciones a los medios, ha mostrado "el apoyo y la solidaridad a familiares y amistades" de las víctimas y "nuestra rotunda condena" a estos asesinatos machistas, que suman nueve este 2026.

"Sabemos que la mejor herramienta para luchar contra esto es la prevención, la información, la denuncia del entorno de todos los casos que conozcamos y que puedan ser objeto de violencia o agresión", ha señalado Rodríguez Jurado, que ha hecho un llamamiento a "toda la sociedad y las instituciones": "Tenemos que estar juntos y juntas para luchar contra esta lacra que asola nuestra sociedad y que continuamente, por desgracia, tenemos que recibir este tipo de noticias desgraciadas".

En la misma línea, la subdelegada el Gobierno en Castellón, Antonia García Valls, ha presidido este viernes el minuto de silencio convocado frente a la Subdelegación en la capital de la Plana. También por el asesinato machista de Petronila, de 36 años, cometido en Madrid. Al acto ha asistido el alcalde de Xilxes, Ismael Minguet.

"SEMANA TRÁGICA"

Tras el acto, García Valls ha lamentado la "semana trágica" por los últimos casos de violencia de género cometidos que han afectado especialmente a la provincia de Castellón, en referencia también al asesinato el pasado lunes de Ana María, en Benicàssim, a manos de su expareja.

"Condenamos enérgicamente el terrorismo machista, a los terroristas machistas y a los negacionistas de la violencia de género", ha manifestado.

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y el Consell --cuyo pleno se ha celebrado hoy en la localidad alicantina de Biar-- ha participado junto al alcalde y el resto de ediles en el minuto de silencio, convocado a las puertas del Ayuntamiento, para condenar el asesinato de estas víctimas de la violencia machista.

Y a las puertas del Palau dels Borja, sede de Les Corts Valencianes, se han celebrado a las 12.00 horas tres minutos de silencio en una convocatoria que ha contado con la participación de representantes de todos los grupos parlamentarios. Como es habitual ya en los últimos años, se han colocado de forma separada los grupos de la derecha y la izquierda: PP y Vox tras la pancarta de 'No a la violència contra les dones' y PSPV y Compromís detrás de otra con el lema 'Les Corts contra la violència masclista'.

De la misma forma, han manifestado públicamente su repulsa los integrantes de gran cantidad de corporaciones locales, entre ellas las de las tres capitales de la Comunitat.