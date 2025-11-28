El Institut Valencià de Conservació imparte en Marruecos un curso de restauración de papel

El Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació y Empleo, ha organizado en Marruecos un curso especializado en restauración de papel. - GVA

VALÈNCIA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació y Empleo, ha organizado en Marruecos un curso especializado en restauración de papel.

Para ello, técnicos en conservación y restauración de obra gráfica y material de archivo del IVCR+i se han trasladado a Rabat, donde han impartido el curso titulado 'Técnicas japonesas de restauración adaptadas a la recuperación de manuscritos árabes', en el que han participado 15 profesionales de la restauración de la Biblioteca Nacional y de la Biblioteca Real de Marruecos, señala la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades en un comunicado.

El objetivo de este curso es transmitir a los profesionales marroquíes otras herramientas y procedimientos para la restauración de los manuscritos históricos árabes de una forma más segura, estable y no invasiva.

En este sentido, en el curso se ha propuesto un enfoque innovador al combinar la tradición restauradora japonesa, conocida por su reversibilidad y respeto por los materiales originales, con las necesidades específicas que requieren los manuscritos árabes con tintas minerales, papeles tratados y estructuras de encuadernación propias del ámbito islámico.

Este tipo de encuentros fomenta el intercambio profesional de conocimientos y técnicas entre restauradores de ambas orillas del Mediterráneo, a la vez que promueve nuevas colaboraciones en el ámbito de la conservación del patrimonio bibliográfico y documental, especialmente aquel que nos une históricamente con la tradición hispanoárabe de fabricación, comercialización y uso del papel.

Con la realización de este curso se reafirma, aún más si cabe, la profesionalidad y calidad de los técnicos del IVCR+i en materia de conservación y restauración del patrimonio documental, ya no solo en nuestro territorio, sino a nivel internacional.