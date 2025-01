Instrumentos tradicionales irlandeses armonizan Paiporta para recaudar fondos para el secado de paredes tras la dana

Las 'Irish session' solidarias consiguen aportaciones para secar las paredes de 24 viviendas: "La iniciativa une la música a los vecinos"

VALÈNCIA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Plaza Mayor de Paiporta (Valencia) se ha llenado de violines, acordeones, flautas, gaitas y otros instrumentos tradicionales de la música irlandesa que han hecho sonar los más de 60 músicos de la organización del Cáceres Irish Fleadh, junto a la asociación Valencia Irish Cultural Association (VICA) de Valencia y otros profesionales procedentes de Irlanda y de distintos lugares de España, para recaudar fondos para secar las paredes de las viviendas tras la dana.

El concierto de música irlandesa solidario de este sábado en Paiporta, una de las más afectadas por la dana, ha constituido una de las dos 'Irish session' llevadas a cabo en un proyecto en apoyo a las zonas damnificadas por las inundaciones.

La 'Irish session' busca "abrir mentes y despejar de la catástrofe, ayudar al movimiento de la economía local, que la gente vaya a las tiendas a comprar y que se acerque a la plaza, donde hay unos códigos QR colocados, a través de los que se pueden hacer donaciones para comprar gasoil, que se administrará a las máquinas de secado de las paredes de los hogares afectados", según ha destacado la directora del festival Cáceres Irish Fleadh, Patricia Bravo, en declaraciones a Europa Press Televisión.

Bravo ha especificado que son cientos los músicos irlandeses que cada año se trasladan a la ciudad de Cáceres durante la celebración del ya consolidado Irish Fleadh y que, en esta ocasión, se han unido en dos sesiones de música tradicional irlandesa "con la doble misión de recaudar fondos y fomentar el consumo en los comercios de Paiporta".

La primera 'Irish session' se realizó el viernes 10 en Sligo (Irlanda), mientras que este sábado, en una segunda sesión desde la zona cero, el objetivo fundamental ha sido apoyar los negocios y comercios locales de Paiporta y alrededores y recaudar fondos para la compra de material y gasoil necesario para el secado de las paredes de los hogares afectados por la dana.

La entidad ha destacado que este viernes realizaron la primera aportación en gasoil, que permitirá secar 24 viviendas. "Esperamos hacer la segunda mañana o pasado con todo lo que se haya recaudado el fin de semana", ha destacado Bravo, que a su vez ha advertido que el proceso de secado de las paredes "cuesta bastante dinero" ya que "puede llegar a un total de 900.000 euros por hogar".

"No solamente hablamos del secado con el cañón de calor --donado por la organización The Lion de Elche (Alicante)--, sino también del deshumificador para que no haya moho en las casas", ha aclarado. "Podemos llegar a ayudar a 50 o 60 pero ojalá lleguemos a 100 hogares", ha expresado.

Además, las y los músicos desplazados pernoctan en los hoteles y hostales abiertos en la zona y se les ha invitado, tanto a profesionales como a invitados, a consumir en los comercios locales. "Muchos músicos llegaron ayer y otros han llegado esta mañana desde Extremadura, Andalucía y Madrid. También estamos alojados en Paiporta, estamos conviviendo aquí durante tres días", ha detallado.

COMIDA Y BEBIDA DE COMERCIOS LOCALES

La directora del festival Cáceres Irish Fleadh ha indicado que "se ha comprado toda la comida y bebida de los músicos en comercios locales" y ha agregado que el vecindario está "muy agradecido" con el proyecto: "Sobre todo porque también es una iniciativa cultural, que une la música a los vecinos de aquí".

Aunque esta es la primera vez que suena música irlandesa en Paiporta, Bravo ha resaltado que "ojalá que no sea la última". En el caso de volver, ha especificado que "se trataría de trasladar a la gente a otra zona afectada, de poder dar esa oportunidad". "Para nosotros es fácil trasladar un evento así, es pequeñito, son músicos que quieren tocar y sería muy bonito poder ayudar en otra localidad", ha expresado.

MATERIALES PARA EL SECADO

El encuentro fortuito entre la organización del Cáceres Irish Fleadh con vecinos y voluntarios de Paiporta después de la gota fría hizo que surgiera este proyecto solidario. Entre los voluntarios se encontraba el conocido en redes sociales como 'Osso' y su C15, que lleva trabajando en el terreno desde el segundo día de la catástrofe de forma voluntaria y altruista.

Ahora mismo sus labores se centran en ayudar con el secado de las paredes de las viviendas afectadas para que el vecindario pueda seguir reconstruyéndolas. Por esta razón las donaciones irán destinadas a la compra de gasoil y otros materiales urgentes para seguir llevando a cabo esta importante labor.

Para facilitar las donaciones durante las sesiones se ha creado una cuenta de PayPal y unos códigos QR visibles en los escenarios. El enlace directo también se puede encontrar en la web de Irish Fleadh o en las redes sociales del festival.