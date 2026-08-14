El interior de Valencia está en alerta naranja por lluvias que pueden dejar 40 l/m2 acompañadas de granizo

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VALÈNCIA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias ha activado la alerta naranja en el interior de la provincia de Valencia por lluvias y tormentas que pueden dejar hasta 40 l/m2 en una hora, mientras que el litoral de Valencia y el litoral norte de Alicante en amarillo por altas temperaturas que pueden alcanzar los 36º.

Así, Aemet prevé lluvias y tormentas localmente fuertes a partir de las 14.00 horas en el interior de Valencia que pueden dejar hasta 40 l/m2 en una hora y que pueden ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento. El aviso finalizará a las 22.00 horas de este viernes.

La Comunitat Valenciana amanece este viernes con intervalos de nubes altas, con nubosidad de evolución diurna en el interior, donde habrá chubascos acompañados de tormenta, localmente fuertes. Por su parte, las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o irán en ligero ascenso, y máximas con cambios ligeros, siendo significativamente altas en el interior de Valencia y Alicante. El viento soplará flojo de dirección variable, tendiendo a componente este durante las horas centrales, ocasionalmente moderado.