Intervalos de nubes bajas y temperaturas en ascenso este viernes en la Comunitat

Archivo - La Comunitat Valenciana amanece con inervalos nubosos - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este viernes con intervalos de nubes bajas y registrará un ascenso de las temperaturas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las nubes tenderán a desaparecer en general por la tarde, han apuntado las mismas fuentes, que han señalado que también se espera hoy viento flojo de dirección variable por la mañana con tendencia a girar a componentes sur y este al mediodía y aumentando a moderado en el litoral de Valencia y Castellón por la tarde.

Por su parte, las temperaturas mínimas subirán en el interior del norte de Castellón y habrá cambios ligeros en el resto de la autonomía, mientras que las máximas también ascenderán.