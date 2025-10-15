Intervalos nubosos y posibles chubascos este miércoles en los litorales de Castellón, Valencia y norte de Alicante

Archivo - Así amanece en Canet (Valencia) - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este miércoles con intervalos nubosos y espera chubascos localmente fuertes y con tormenta por la mañana en los litorales de Castellón, Valencia y norte de Alicante.

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), esta jornada, además, las temperaturas no registrarán cambios significativos.

Así mismo, se espera viento flojo de dirección variable por la mañana y predominará por la tarde la componente este, han indicado las mismas fuentes.