Intervalos nubosos y temperaturas máximas en descenso este viernes en la Comunitat

VALÈNCIA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este viernes con intervalos nubosos y registrará un descenso de las temperaturas máximas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Esta jornada, además, no se descartan lluvias débiles y dispersas en el interior de Castellón por la tarde y se espera viento flojo del oeste con intervalos de intensidad moderada en el interior de Valencia en las horas centrales del día.

Así mismo, las temperaturas mínimas no registrarán cambios o irán en ligero descenso mientras que las máximas bajarán en el litoral y se producirán modificaciones ligeras en el interior.