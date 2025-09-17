Una investigación sobre las bodegas subterráneas de Utiel, premio Bernat Capó de difusión de la cultura popular

VALÈNCIA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La obra 'El vino de la cueva: vinificación y tradición oral en las bodegas subterráneas de Utiel', del historiador y arqueólogo Carlos Javier Gómez-Miota (Utiel, 1994), es la ganadora del 25º Premio Bernat Capó de difusión de la cultura popular, convocado por L'ETNO- Museu Valencià d'Etnologia y Edicions del Bullent-Abisal.

Este ensayo etnográfico ofrece "una mirada profunda y comprometida al patrimonio vinícola de Utiel, reivindicando el papel central que durante siglos desempeñaron las cuevas o bodegas subterráneas -auténticos santuarios del vino- en la vida económica, social y cultural de la comarca de Utiel-Requena", destaca la Diputació de València ne un comunicado.

El acto de entrega, que estaba previsto para noviembre del 2024 y debido a la catástrofe de la dana se pospuso, tendrá lugar junto al del ganador de la edición de 2025. La ceremonia, que se celebrará en el castillo de Alaquàs, tendrá un carácter especial, ya que será la 25ª entrega del premio.

El trabajo parte de un enfoque interdisciplinar que conjuga historia oral, arqueología, documentación de archivo y testimonio etnográfico, para reconstruir el proceso tradicional de vinificación: desde la vendimia -con especial atención a la uva bobal, variedad autóctona- hasta las técnicas de elaboración del vino en las cuevas excavadas bajo las viviendas.

Además del componente técnico e histórico, la obra recoge cuentos, leyendas y expresiones populares -como la del mítico Tripabálago, criatura con la que se advertía a los niños sobre los peligros de entrar en las cuevas-bodega-, lo que da cuenta de cómo estos espacios han modelado el imaginario colectivo de generaciones enteras en Utiel.

Las cuevas-bodega de Utiel constituyen uno de los conjuntos patrimoniales subterráneos más singulares del Mediterráneo occidental, y se presentan en el libro no solo como una herencia del pasado, sino como un recurso clave para el desarrollo rural, la lucha contra la despoblación y el impulso del enoturismo sostenible.

"Las cuevas-bodega de Utiel son una de las mayores muestras culturales de la tradición vinícola valenciana", ha explicado Carlos Javier Gómez-Miota. "Son una oportunidad para construir una identidad fuerte, generar arraigo, crear riqueza y revalorizar nuestros vinos".

"PONER EL FOCO EN EL INTERIOR"

El autor ha agradecido públicamente al jurado del Premio Bernat Capó, y al Museu Valencià d'Etnologia, por "poner el foco en el interior valenciano y especialmente en Utiel". Este reconocimiento cobra aún más valor simbólico tras los recientes episodios de emergencia climática sufridos en el municipio a causa de la dana, evidenciando la necesidad de preservar los saberes y entornos que conectan a las personas con su territorio y su historia.

Javier Gómez-Miota es historiador y arqueólogo por la Universitat de València. Vinculado al estudio y divulgación del patrimonio del Altiplano de Utiel-Requena desde 2013, ha publicado más de treinta artículos sobre historia local, etnografía y despoblación rural. En 2021 y 2025 ha sido galardonado por el Instituto de Estudios Comarcales Hoya de Buñol-Chiva, y en 2022 publicó el libro 'Utiel con otros ojos', una relectura fotográfica de su ciudad natal. En los últimos años ha centrado su trabajo en la recuperación y valorización de la tradición vinícola utielana, especialmente en su vertiente subterránea.