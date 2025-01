El IVAM afirma que no es su "prioridad" tener subsede en el Parc Central sino descentralizarse al resto de la Comunitat

VALÈNCIA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La gerente del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM), María Ayuso, y la secretaria autonómica de Cultura, Pilar Tébar, han explicado este viernes que la reversión de la cesión de la nave del Parc Central para destinarse a una subsede del museo se debe a "una cuestión de eficiencia en la gestión" y a que "gestionar este espacio no forma parte de las prioridades" de la institución, que prefiere "descentralizarse" porque "Alicante, Valencia y Castellón merecen el mismo tratamiento cultural".

Así lo han explicado durante la rueda de presentación de la programación del IVAM para el primer semestre de 2025, a preguntas de los medios después de conocerse que la institución ha renunciado a la cesión de la nave y que este viernes la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València haya aprobado resolver anticipadamente la concesión por iniciativa del museo.

Ayuso ha afirmado que "no es que se haya renunciado, es que no había nada" y el presupuesto consignado para habilitar esta sede no se había ejecutado. "Desde 2020 en que se realizó la concesión no se había realizado ninguna actuación ni adecuación, no había programación", ha indicado.

La gerente ha señalado que, aunque el Ayuntamiento hizo esta concesión con "muy buena intención" y que el IVAM se ha puesto a disposición del consistorio para colaborar en iniciativas culturales, "pero gestionar ese espacio no forma parte de las prioridades, porque antes corresponde la trasnversacionalización en el territorio en Alicante y Castellón antes de tener dos sedes en València".

Ayuso ha manifestado que la subsede no se había concretado en el proyecto de la exdirectora del centro, Nuria Enguita. De hecho, ha explicado que cuando se reunió con Enguita para el traspaso de funciones, la exdirectora dijo que ya había hablado con el entonces vicepresidente de la Generalitat y conseller de Cultura, Vicente Barrera, de que había que revertir la concesión "por una cuestión de eficiencia en la gestión".

Así, "tras la dana se ve que no se va a invertir en la infraestructura de la subsede, porque no es la prioridad ahora mismo y, además, porque no se había hecho nada, hasta ahora no había nada proyectado".

"NO HAY CAPACIDAD DE GESTIÓN"

En ese sentido, Ayuso ha apuntado que la referencia a la disponibilidad presupuestaria en el documento administrativo se debe a que, "habiendo consignación presupuestaria para ello, es dinero que se ha devuelto porque no se ha ejecutado". Aunque ha indicado que su dotación presupuestaria era de 1,3 millones de euros el año pasado, "no hay capacidad de gestión", ha afirmado.

Por su parte, la secretaria autonómica, preguntada por si el IVAM ya no necesita crecer y si se descartan sus proyectos de ampliación, ha respondido: "Me parece fatal que el IVAM no tenga exposiciones en Alicante o Castellón. Yo creo que con este contexto, más IVAM en València... Me parece que hay que explorar otras propuestas. Hay que descentralizar, entonces a lo mejor el IVAM pasa por otra fase que tendremos que explorar con el nuevo director o directora".

"Eso no quita que podamos hacer todas las colaboraciones con el Ayuntamiento, que tenemos una relación magnífica, y podemos explotar un festival de 'performance' u otras propuestas, pero ese dinero que estaba destinado para esa subsede podemos emplearlo en descentralizar el IVAM y que no sea solo Valencia", ha insistido, porque "Alicante, Valencia y Castellón merecen el mismo tratamiento en cultura".

SUBSEDE DE ALCOI

En cuanto a la subsede del IVAM en Alcoi (Alicante), donde un fallo de climatización obligó a paralizar la actividad, Pilar Tébar ha señalado que, "hasta que no esté firmado el convenio, el Ayuntamiento no puede licitar el cambio de máquinas, con lo cual estamos en la primera fase que es cerrar el convenio para que el Ayuntamiento, con el convenio firmado, pueda licitar". "Estamos intentando ser lo más ágiles posibles", ha garantizado.

En la misma línea, la gerente del IVAM ha asegurado que "la intención del IVAM es seguir en Alcoi y, en cuanto esté el convenio y se nos garanticen las condiciones climatológicas adecuadas para que pueda estar la colección, el IVAM a la semana siguiente tiene proyecto". "Nos gustaría abrir el IVAM de Alcoi en 15 días pero no depende de nosotros" y "cada organismo público lleva su ritmo", ha añadido.

Ayuso ha precisado se están manteniendo "conversaciones semanales" y que "la parte del convenio del IVAM ya está lanzada", por lo que el IVAM está a la espera de recibir los datos económicos necesarios para la tramitación del convenio, un proceso que ha admitido que "no es ágil".