El IVAM propone a las familias con bebés un espacio de juego donde experimentar con la percepción lumínica

El rincón de luz - MIGUEL LORENZO

VALÈNCIA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Institut València d'Art Modern (IVAM) propone un nuevo espacio gratuito de juego libre para experimentar con la percepción lumínica dirigido a la primera infancia (de 0 a 4 años).

La instalación, que estará abierta del 20 de diciembre al 4 de enero, utiliza la pedagogía de la luz como fondo para acercar la colección del IVAM al público familiar a partir de la conexión con las exposiciones 'Kara Walker. Burning Village' y 'Habitar las sombras', explica el museo en un comunicado.

La instalación lúdico-artística, diseñada por Sara San Gregorio, propone distintos juegos de luz compuestos por unas mesas organizadas a diferentes alturas que cuentan con dispositivos lumínicos.

Las piezas de juego generan una atmósfera específica que anima a los bebés a explorar con luces, sombras, reflejos, volúmenes o construcciones. El 'Racó de llum' incluye en el propio espacio la proyección de 'Las aventuras del príncipe Achmed' (1923-1926), gracias al préstamo del Goethe-Institut.

Se trata del primer largometraje de animación de la historia del cine ambientado en las historias de 'Las mil y una noches'. Su autora, Lotte Reiniger, utiliza la técnica del papel recortado, con una clara inspiración en el teatro de sombras.

INTEGRAR A LA PRIMERA INFANCIA

El 'Racó de llum' se enmarca en la línea de trabajo con la que el IVAM busca integrar a la primera infancia en el entorno del museo, ofreciendo una alternativa de ocio cultural para las familias y permitiendo la conciliación.

Con esta iniciativa el museo reivindica ser un espacio de juego, exploración y sorpresa, y permite el acceso a la cultura desde edades tempranas. El taller está abierto de martes a domingo en horario de apertura del museo (10:00 a 19:00 horas) y requiere reserva previa en la web del museo.