El IVC convoca las ayudas a guion y desarrollo de proyectos audiovisuales por valor de 371.400 euros

VALÈNCIA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià de Cultura (IVC) ha convocado las subvenciones destinadas al fomento de la escritura de guion y al desarrollo y preparación de proyectos de obras audiovisuales en la Comunitat Valenciana por valor de 371.400 euros.

La convocatoria se ha publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) y puede consultarse también en la página web del IVC. El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Por lo tanto, el plazo de presentación de solicitudes concluye el 7 de noviembre.

Las ayudas se concederán para los trabajos realizados entre el 1 de diciembre de 2024 y el 22 de diciembre de 2025.

A las ayudas a escritura de guion se destina una cantidad que asciende a 144.000 euros, repartida en un máximo de 18 ayudas de 8.000 euros divididas de la siguiente manera: diez ayudas para guiones de ficción, de las cuales un máximo de tres será para miniseries; cinco ayudas serán para guiones de obras documentales, y tres ayudas para guiones de obras de animación.

La obra audiovisual deberá ser original e inédita en el momento de su presentación, es decir, no habrá sido grabada, editada o estrenada ante un público.

En las ayudas a escritura de guion podrán ser beneficiarias las personas físicas, nacidas o con vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de la Comunitat Valenciana, así como los nacionales de cualquier país de la Unión Europea que sean residentes habituales en la Comunitat, empadronados como residentes al menos un año antes de la publicación de la presente convocatoria. En el caso de que en un mismo proyecto participen diferentes autores, todos deberán cumplir con estos requisitos.

En cuanto a las ayudas al desarrollo y preparación de proyectos de obras audiovisuales se destina una cantidad de 227.400 euros, repartida en un máximo de once ayudas.

OBRAS DE FICCIÓN

Así, seis ayudas de 20.000 euros serán para proyectos de obras de ficción, de las cuales un máximo de dos será para miniseries, siempre y cuando dichos proyectos obtengan la puntuación exigida en las bases de la convocatoria; tres ayudas de 19.000 euros serán para proyectos de obras documentales, siempre que alcancen las puntuaciones exigidas. Finalmente, dos ayudas de 25.200 euros serán para proyectos de obras de animación.

Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las personas físicas (autónomos) o jurídicas establecidas en un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo que se encuentren en la situación que fundamenta la concesión de la subvención y en las que concurran las circunstancias previstas en las bases reguladoras y en la correspondiente convocatoria.

Todas las solicitudes se presentarán por vía telemática a través del registro electrónico accesible desde la web del ivc.