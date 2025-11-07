El IVC programa la producción valenciana 'Cuatro días, cuatro noches' en Castelló y en Peñíscola

CASTELLÓ 7 Nov. (EUROPA PRESS) - -

El Institut Valencià de Cultura programa una doble representación de la producción valenciana 'Cuatro días, cuatro noches'. El Teatro Principal de Castellón acogerá la obra el sábado 8 de noviembre y el Palau de Congressos de Peníscola el domingo 9 de noviembre.

La obra sitúa en escena a tres hermanos, interpretados por Lara Salvador, Gloria March y Jorge Valle, que apenas han tenido contacto en los últimos años. El encuentro se produce para cumplir una última voluntad de su padre, fallecido cinco años atrás. Sin embargo, ese no era exactamente el deseo de su padre. Él quería que sus hijas viajaran a Valparaíso, en la Quinta Región de Chile, la ciudad donde él recaló por casualidad y que le quitó el sueño.

A partir de ese momento, los hermanos se cuestionan si sus vidas son como habían imaginado y si aún es posible recuperar la conexión que una vez compartieron.

'Cuatro días, cuatro noches', dirigida por Víctor Sánchez Rodríguez, es una producción de la compañía La Portuaria para Russafa Escènica, con la colaboración de Sala Russafa, el Teatre El Musical (TEM) y el Ayuntamiento de Sagunto.