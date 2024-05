El IVC selecciona 29 proyectos audiovisuales para la cuarta edición de Promercat-València Film Market

VALÈNCIA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià de Cultura (IVC) ha organizado la cuarta edición de Promercat-València Film Market, el mercado audiovisual especializado en la coproducción, para el que este año se han seleccionado 29 proyectos valencianos.

Este evento profesional se celebrará del 25 al 27 de mayo en Auditori Carmen Alborch del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM), coorganizador del mercado, y cuenta con la colaboración de Cinema Jove y À Punt, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

El objetivo de Promercat-València Film Market es generar "un espacio de diálogo, debate y convivencia en el que puedan coincidir productoras que buscan u ofrecen proyectos de coproducción", según ha informado la Generalitat en un comunicado.

También tiene como finalidad que las productoras valencianas puedan coproducir películas procedentes de otros país y comunidades autónomas. El propósito final es la consolidación, dinamización e internacionalización del sector audiovisual valenciano en cuanto a la coproducción.

Promercat ha abierto el plazo de inscripciones en su web para los profesionales que quieran asistir a las diversas actividades programadas. Asimismo, la inscripción también está abierta para las empresas productoras interesadas en proyectos que puedan venir de fuera.

Las sesiones de trabajo de Promercat Autonómico, que está dedicado a las producciones audiovisuales que buscan la coproducción en lenguas cooficiales se celebrarán el martes 25 de junio, en horario de mañana.

En estas sesiones participarán productoras y profesionales de la Comunitat Valenciana, Cataluña, País Vasco, Galicia, Navarra e Islas Baleares. El miércoles 26 de junio, en horario de mañana, se realizarán las sesiones de trabajo de Promercat Estatal, dedicado a las producciones audiovisuales que buscan la coproducción en el ámbito estatal y está dirigido a proyectos de largometrajes de ficción para cine o televisión.

También se harán las sesiones de trabajo de Promercat Distribución y Ventas, dirigido a largometrajes valencianos de ficción y de animación que buscan una distribución valenciana, estatal e internacional.

Asimismo, en las tardes del 25 y 26 de junio se celebrarán las reuniones B2B entre las diferentes productoras interesadas en los proyectos y las productoras que los presentan.

Los criterios de selección han sido la calidad narrativa, el diseño de producción y la sostenibilidad financiera de los proyectos presentados. Un total de 25 proyectos participaran en las dos sesiones de pitch, procedentes de València, Burriana, Godella, Riba-roja de Túria, Vila-real, Barcelona, Lugo, Navarra, Telde, Madrid, Sevilla, Torremolinos, Vitoria, San Sebastián, y cuatro proyectos valencianos de Burriana, Novelda y València participarán en la jornada de distribución.

Los proyectos seleccionados se estructuran en tres categorías de mercado: Promercat Autonómico, Promercat Estatal y Promercat Distribución. Promercat Autonómico está dirigido a proyectos de ficción, tanto largometrajes como series, miniseries y telefilms que se rodarán en lenguas cooficiales. Se han seleccionado un total de doce proyectos.

Los doce proyectos de largometrajes de ficción son 'La dona invisible' de The Fly Hunter (Riba-roja de Túria); Bombyx Mori de Beniwood Producciones (València); 'Verd Foc' de Nautilus, Films & Projects (Vila-real); Nothing Co de Alhena (Barcelona); 'Las cosas que hicimos' de Wicker Films; 'Merlo branc' de Mordisco Films; 'Kresal Usaina. El olor del salitre de En buen sitio Producciones (Vitoria); 'Pontiac' de José Ignacio Sánchez Arrieta y El Camino (Godella); 'Nana' de Principal Segona (Barcelona) y 'Setembro' de Danga Danga (La Coruña). También se ha seleccionado las series 'Mallorca Things to Do' de Bastera Films (Palma de Mallorca) y 'Fan Madarika Maiteak' de Maua Produkzionak (San Sebastián).

En segundo lugar, Promercat Estatal está dedicado a las producciones audiovisuales que buscan la coproducción en el ámbito estatal y está dirigido a proyectos de largometrajes de ficción para cine o televisión. Se han seleccionado trece proyectos.

Los proyectos valencianos seleccionados son '4 Sabores y Umami' de Tarannà Films (València), 'Cara de pan' de La mano Invisible (València), 'La mala madre' de Admirable Films (València), 'Selectividad' de Beniwood Producciones (València), 'El color verde' de Aire de Cinema y 'La fábrica naranja de películas' (València).

El comité de selección también ha elegido 'Festa negra' de Las hormigas negras (Canarias, Telde), 'La colisión' de Cólera Films (Madrid), 'Los débiles' de Producciones 24 Violets (Sevilla), 'Drag Mama' de Danidog Films (Torremolinos, Málaga) y '#elreto' de Orlok Films (Vitoria).

Las tres series de ficción son 'Cuando hace pop' de Inaudita (Riba-roja de Túria, València), 'Xiquet de Simat' de Sunrise Pictures (Paterna, València) y 'No hay quien lo entienda' de When Lights Are Low (València).

Promercat Distribución está dedicado a las producciones valencianas que buscan distribución estatal o internacional y está dirigido a proyectos de largometrajes cinematográficos de ficción.

Los proyectos seleccionados son tres: 'La invasió dels bàrbars' de Stanbrook, Alhena Production y Arden Producciones (Burriana); 'Absolute Love' de Eigakan Films (Novelda); 'L'aguait' de TV ON Producciones, Admirable Films y Lamalanga Produccions (València, Barcelona), y 'Chica quinqui' de Asismaval Producciones (València).

SESIONES DE TRABAJO EN EL IVAM

Las tres jornadas profesionales de Promercat se celebrarán en el IVAM, con una misma agenda de trabajo: una presentación por parte de los representantes institucionales; una mesa redonda centrada en el tema de cada convocatoria; un pitch de los proyectos seleccionados y reuniones profesionales de las productoras con otras productoras y plataformas, televisiones y distribuidores (B2B). Cada día incluirá también varias mesas redondas y paneles profesionales para tratar temas interesantes para el sector audiovisual.

Por otra parte, Promercat vuelve a apoyar las reuniones One to One organizadas por la asociación Escriptors de l'Audiovisual Valencià (EDAV) y la Fundación SGAE, a través de su Consejo Territorial de la Comunitat Valenciana, que se celebrarán el jueves 27 de junio.

Estas reuniones están dirigidas a proyectos de autores y productores valencianos en busca de un productor o coproductor. Son sesiones de pitch y reuniones uno a uno, para dar a conocer sus proyectos.