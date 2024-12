James Gaffigan y Javier Perianes cierran el programa sinfónico de Les Arts con obras de Ravel, Franck y Coll

VALÈNCIA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Palau de les Arts Reina Sofía de València clausurará el próximo viernes 20 de diciembre la programación sinfónica de 2024 en el Auditori con Javier Perianes y la Orquestra de la Comunitat Valenciana (OCV) bajo la dirección de James Gaffigan.

En el atril figurarán páginas de Maurice Ravel, César Franck, además de 'Ciudad sin sueño' del valenciano Francisco Coll, obra encargo del teatro de ópera valenciano junto con la London Philharmonic Orchestra, la Toronto Symphony Orchestra y la Sinfonieorchester Basel, que se estrena en España, según ha indicado la Generalitat en un comunicado.

Javier Perianes, el pianista español más internacional de su generación y a quien el propio Coll dedica la obra, interpreta junto con la OCV esta "fantasía para piano y orquesta", cuya presentación en Londres recibió el elogio de los principales rotativos británicos como The Guardian, The Times o el Financial Times.

El programa incluye otra pieza reservada para "auténticos virtuosos del teclado" como el propio Perianes. Se trata de 'Concierto para piano y orquesta en Sol mayor', de Ravel; la última gran obra del genial compositor del famoso 'Bolero', enérgica y optimista, que bebe de la influencia del jazz que el galo descubrió en Estados Unidos.

El repertorio francés será el gran protagonista de la última cita sinfónica de Les Arts en 2024, en la que James Gaffigan y la formación titular de Les Arts interpretarán también 'La Valse', partitura que Ravel dedicó a la Viena imperial de los valses de Strauss y que el pasado 2022 se consolidó como la obra más interpretada en las grandes salas de conciertos del mundo junto con el fascinante poema sinfónico 'Le Chasseur maudit' de Franck.