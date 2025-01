Jazz, cabaret, pop, flamenco y música antigua, en febrero y marzo en CaixaForum València

VALÈNCIA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

CaixaForum València presenta del 2 de febrero al 30 de marzo su nueva temporada musical, que incluye conciertos en directo de jazz, flamenco, pop y música de cámara y de cabaret

La programación incluye al guitarrista Chicuelo y el pianista Marco Mezquida, la cantante Mary Carewe, la violinista Tianwa Yang junto con el pianista Nicholas Rimmer y los Solistas de la Orquesta Barroca de Sevilla.

Estos conciertos tendrán lugar los domingos 2 y 16 de febrero y 2 y 30 de marzo, todos a las 18.30 horas, anuncia el espacio cultural.

Chicuelo y Marco Mezquida serán los encargados de inaugurar esta temporada. El dúo presentará su nuevo disco en común, 'Del alma', que incluye siete temas que funden el versátil talento pianístico de Mezquida con la guitarra mágica de Chicuelo.

El ciclo continuará con Mary Carewe, quien junto con Harry the Piano se adentra en el mundo del cabaret y el teatro político de Berlín entre 1900 y 1933. El repertorio incluye canciones tan conocidas como 'Maskulinum- Femininum' de Spoliansky y Schiffer o el himno feminista 'Chuck out the men' de Holländer.

Le seguirá el concierto a cargo de la violinista Tianwa Yang y el pianista Nicholas Rimmer. Desde hace una década, este dúo impresiona al público con sus interpretaciones dinámicas y sin compromisos, con obras de todos los estilos y de gran dificultad y virtuosismo. En esta ocasión interpretarán un programa con obras de Brahms, Beethoven y Strauss.

Cierra esta temporada la propuesta de los solistas de la Orquesta Barroca de Sevilla: seis instrumentistas de cuerda que interpretarán 'Pièces de clavecin en concerts' de Jean-Philippe Rameau en una transcripción para sexteto de cuerda datada en torno a 1768 y conservada en la Bibliothèque Nationale de France. Se trata de una oportunidad única para explorar una obra híbrida que recorre la historia musical, desde su origen concertante en el siglo XVIII hasta su arreglo para sexteto en el siglo romántico.