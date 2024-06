Joaquín Camps: "El thriller tiene que entretener, es una condición necesaria pero no suficiente"

El autor valenciano regresa con 'La oscuridad que habita en mí', un misterio protagonizado por "personajes con carne"

VALÈNCIA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El escritor Joaquín Camps (Gandia, 1972) regresa este miércoles a las librerías con 'La oscuridad que habita en mí' (Planeta) un "cóctel" que combina una trama de suspense y protagonistas dotados de gran contenido psicológico --"personajes con carne", como los denomina el autor-- para invitar a los lectores a disfrutar de una trama entretenida que, al mismo tiempo, plantea elementos de reflexión.

"El thriller tiene que entretener", defiende en una entrevista concedida a Europa Press Camps, quien, no obstante, subraya que esta es "una condición necesaria, pero no suficiente". En este sentido, recalca que en algunas obras de este género se encuentran argumentos que logran captar la atención, pero que, sin embargo, cuentan con personajes que son "caricaturas".

"Hay algunos autores, incluso con mucho éxito, que han optado por la hipersimplificación. Es algo que no comparto. Yo quiero que mis novelas sean muy fáciles de leer, pero, además de entretener al lector, me gusta soltar de tanto en tanto una 'frase hacha' para que mire hacia dentro", señala Camps, que se apresura a matizar que no se trata de ninguna moralina, ya que "no hay nada más aburrido que intentar adoctrinar".

'La oscuridad que habita en mí' acompaña a Cameron, que abandona su Estados Unidos natal para vivir en Barcelona. Aquí triunfa como influencer de moda y encuentra el amor, pero también la enfermedad y el abandono. Su vida de ensueño se desmorona, quedándole un único consuelo: espiar la casa de enfrente, donde vive su exmarido con su actual esposa. Cuando la hija del matrimonio desaparece, las sospechas recaen sobre Cameron, quien ha de averiguar, al igual que el lector, si es víctima o verdugo.

Se trata de un thriller "con todos los componentes clásicos" que pone sobre la tema temas como el amor, el desamor, las redes sociales y la salud mental.

Preguntado por si el universo de las redes sociales es compatible con la intimidad que pide a literatura, Joaquín Camps ha puesto como ejemplo el caso de La Vecina Rubia, una influencer muy exitosa con un club de lectura que mueve a muchísima gente. "Es un ejemplo de una maravillosa complementariedad entre un mundo más de cara a la galería como un mundo más hacia dentro", ha considerado.

El problema es el exceso, ha advertido el escritor valenciano, que recuerda que diversos estudios alertan de los efectos en los adolescentes de la sobreexposición a internet.

SIN COMPLEJOS NI ESNOBISMO

El narrador también subraya la influencia que el audiovisual tiene en su obra, algo de lo que se siente "orgulloso". Y celebra que cada vez ve hay menos complejos y "esnobismo": "La hibridación de géneros es buena si enriquece, no hay que tenerle miedo a nada y la creatividad bebe de muchas fuentes", argumenta.

Joaquín Camps se estrenó en la literatura en 2015 con 'La última confidencia del escritor Hugo Mendoza', a la que siguió 'La silueta del olvido', título que obtuvo el Premio Azorín en 2019. En el tiempo que ha transcurrido hasta su regreso editorial, el autor ha conseguido su cátedra en la Universitat de València. Quiere dedicarle más tiempo a las letras, aunque subraya que "las novelas deben ir surgiendo cuando toca, no apretando el acelerador solo por cumplir ratios".

En cada una de sus obras, Camps da un nuevo paso porque, según confiesa, si algo teme en literatura es repetirse. "Si sintiera que me repito empezaría a aburrirme y yo me lo paso bomba escribiendo", asevera.