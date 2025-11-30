Jonás Trueba hablará de 'Los cuatrocientos golpes' y de su experiencia en 'Cine en Curso' en la Filmoteca

La Filmoteca Valenciana invita a Jonás Trueba para hablar de ‘Los cuatrocientos golpes’ y de su experiencia en ‘Cine en curso’ - GVA

VALÈNCIA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca Valenciana presenta la tercera entrega del ciclo '20 años de Cine en curso' con el que se conmemora el vigésimo aniversario de la creación de este programa de educación cinematográfica que acerca el cine a estudiantes de escuelas e institutos públicos.

El martes 2 de diciembre, a las 20 horas, se proyecta Los cuatrocientos golpes' (1959), de François Truffaut. La película será presentada por el cineasta madrileño Jonás Trueba. Tras la proyección, Trueba participará en un coloquio con Núria Aidelman, codirectora de 'Cine en curso', según ha informado la Generalitat en un comunicado.

En el coloquio, Jonás Trueba hablará sobre la influencia del clásico de Truffaut en su trabajo como cineasta, pero también sobre cómo ha sido su experiencia con los niños y jóvenes que participan en 'Cine en curso', programa con el que colabora desde 2013. 'Los cuatrocientos golpes' podrá volver a verse el viernes 12 de diciembre, a las 18 horas.

Protagonizada por Jean-Pierre Léaud, Albert Rémy y Claire Maurier, la ópera prima de Truffaut es una de las obras esenciales de la Nouvelle Vague y un clásico del cine europeo. Escrita por Truffaut y Marcel Moussy, cuenta la historia de Antoine Doinel, un adolescente incomprendido en París que lucha con sus padres y maestros debido a su comportamiento rebelde.

Rodada en París y Honfleur, 'Los cuatrocientos golpes' es la primera de una serie de cinco películas en las que Léaud interpreta el personaje inspirado en la propia biografía de Truffaut.

Nacido en Madrid en 1981, Jonás Trueba inició su carrera como director con 'Todas las canciones hablan de mí' (2010). Posteriormente realizó 'Los ilusos' (2013), 'Los exiliados románticos' (2015) 'La reconquista' (2016), 'La virgen de agosto' (2019), 'Quién lo impide' (2021) 'Tenéis que venir a verla' (2022) y 'Volveréis' (2024). Coguionista de varias películas españolas dirigidas por Fernando Trueba y Víctor García León, también es profesor y escritor cinematográfico. Con 'Cine en curso' ha desarrollado proyectos en el Museo del Prado y Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

En este ciclo sobre 'Cine en curso', que se prolongará hasta finales de marzo de 2026, colaboran también las filmotecas de Cataluña y Galicia. Contará con la presencia de destacados cineastas españoles que en algún momento han colaborado con el proyecto educativo, como José Luis Guerín, Mercedes Álvarez, Jaume Claret Muxart o los valencianos Fran Ruvira y Daniel Tornero, que han acompañado los talleres 'Cine en curso' en la Comunitat Valenciana, desde que se puso en marcha el programa en 2023 en institutos de Moncada, Elche y Rojales.

El propósito de este ciclo es que los cineastas invitados compartan con el público de la Filmoteca sus experiencias cinematográficas no solo como profesionales del cine sino también como espectadores para que hablen de las películas y directores que les han influido y de cómo abordan el proceso creativo.