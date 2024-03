Jordi Hereu pide un acuerdo social y político para sacar adelante la ley de industria

Afirma que "en las próximas semanas" saldrá el Perte VEC III

VALÈNCIA, 14 (EUROPA PRESS)

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha afirmado que es necesario "sacar adelante una ley de la industria" y que esta debe basarse en la "cultura del pacto".

En declaraciones a los medios y durante su intervención en la clausura de unas jornada sobre la transformación de la automoción organizadas por UGT en València, Hereu ha señalado, respecto a la reivindicación de este sindicato de un pacto por la industria y una nueva ley, que "la industria es un campo para el acuerdo"

"Justamente el mundo social nos da grandes lecciones cuando acuerdan empresas y trabajadores. Es evidente que la industria de España merece un gran acuerdo social, sindical, político, porque en la industria nos jugamos todos mucho", ha sostenido.

Por lo tanto, ha apostado por alcanzar un "pacto para tirar adelante y para transformar el modelo productivo". "Vamos a impulsar pactos para la industria y ojalá nos salga una maravillosa ley donde podamos poner negro sobre blanco que creemos en la industria para mirar al futuro con ambición", ha agregado.

Hereu ha asegurado que su objetivo como ministro es "reindustrializar España", que la "gran lección" que han dejado las crisis de 2008 y de la pandemia es la importancia de tener "una autonomía estratégica, aunque sea abierta", y que la industria ha pasado a "la agenda política" porque de ella dependen las exportaciones y disponer de salarios por encima de la media, mayor calidad de empleo e innovación. Para todo ello, ha subrayado el papel que tendrá el "sindicalismo" y ha apelado a la "corresponsabilidad para liderar procesos de transformación". "Si no transformamos nada, nos iremos debilitando y desapareciendo", ha avisado.

PERTE VEC III

Por otro lado, en su intervención, el ministro de Industria ha afirmado que "en las próximas semanas se irá lanzando" la tercera edición el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC), mientras que se está resolviendo la segunda convocatoria.

Hereu ha asegurado que la secretaria de Estado de Industria, Rebeca Torró, está "apretando la máquina para que estos Pertes se vayan desarrollando".

Cabe recordar que el titular de Industria ya anunció para el primer trimeste de este año una convocatoria extraordinaria del Perte VEC III con remanentes existentes, dotada de 300 millones de euros (200 millones de euros en subvenciones y 100 millones en préstamos), dirigida tanto a protectos de baterías como a la cadena de valor del vehículo eléctrico.

En su intervención, ha remarcado que después del tercer Perte vendrá un cuarto, con la "vocación de agotar los fondos". "Estamos en pleno proceso", ha explicado, y ha recordado que se resolvió la línea específica de baterías y hace unas semanas otra línea por valor de 170 millones de euros.

El ministro ha destacado que el Gobierno central ha invertido 250 millones de euros en la Comunitat Valenciana para transformar la industria automovilística. En ese sentido, espera que las empresas valencianas participen en estas líneas de ayudas.

Hereu ha subrayado la importancia "estratégica" de la industria de la automoción, con un aportación del 8% al PIB español y "significa el progreso para centenares de miles de trabajadores y trabajadoras". Ha expuesto que en este país hay 16 plantas de producción de siete grandes compañías, instaladas en diez comunidades autónomas y, en el caso de la Comunitat Valenciana, con "más de mil empresas en toda la cadena de valor".

Por otro lado, Jordi Hereu ha señalado que el Ministerio es "el primer interesado" en aumentar la demanda y "levantar las ventas" de estas nuevas modalidades de vehículos en España, que se está trabajando en ello y que "es un reto de todos", empresas y administración, "hacer accesible" el coche eléctrico a la población.

Así, ha destacado que estas ventas subieron un 11% en febrero respecto al mismo periodo del año anterior y, aunque le "gustaría que fuera mucho más" y no se han recuperado los niveles prepandemia, "vamos en camino" y se debe realizar un "esfuerzo de explicación" y de "mayores garantías" sobre las infraestructuras de recarga. "Creo en esto y queremos apostar por ello, no es retórica", ha asegurado.

"NO PERMITIREMOS QUE NADIE SE QUEDE EN EL CAMINO"

Asimismo, ha incidido en la importancia de que los trabajadores del sector puedan reformarse y aprender nuevos conocimientos, por lo que ha remarcado el esfuerzo del Gobierno en diversificar la formación profesional y la postuniversitaria para adaptarla a la reconversión.

"Tenemos muchos retos, estamos a medio camino de la transformación, sabemos dónde queremos ir pero es verdad que no permitiremos que nadie se quede en el camino de la transición. Esto lo vamos a ganar con el esfuerzo de todos", ha añadido.

En esa línea, ha puntualizado que "Europa tampoco puede ser ingenua" y que "a veces" no todo el mundo está "de acuerdo con los ritmos" y se produce un "legítimo debate". Para el ministro, "o es justa o no hay transición", y es fundamental "ir poniendo sentido común y de la realidad", "no para limitar" la reconversión, pero "sí para tener un recto camino hacia sus objetivos".