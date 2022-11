Unas jornadas del Magnànim animan a leer a Fuster de la mano de nueve especialistas

VALÈNCIA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d'Estudis i d'Investigació ha organizado para el mes de noviembre unos encuentros titulados 'Jo també he llegit Fuster. Lectures contemporànies d'un escriptor genial', coordinados por Xavier Serra, filósofo, escritor y director de la colección Moment. Memorialística de la entidad.

El objetivo es "animar a la ciudadanía a leer nueve libros diferentes de Fuster, donde se incluye, además de la producción de ensayo más conocida, historia cultural y política, crítica literaria, crítica de arte, ensayo y comentario periodístico, los aforismos y la poesía", explica el instituto cultural en un comunicado.

El seminario contará con profesores universitarios como Ferran García Oliver y Carme Gregori (Universitat de València), Ignasi Roviró y Josep Monserrat (Universitat Ramon Llull) y Joan Cuscó (Universitat de Barcelona); la poeta y profesora Gràcia Jiménez; narradores como Víctor Labrado y periodistas como Vicent Partal y Esperança Camps. Cada ponente expondrá algunas de las principales claves de cada libro.

El seminario es una contribución más del Magnànim al año Fuster cuyo objetivo es, además de la función simbólica y conmemorativa, una repercusión en la difusión de la obra del escritor, pensando en todo el público potencial de las ediciones que ya circulan.

Según declara Serra, "la mayor parte de la larga lista de títulos que publicó Fuster se encuentra disponible en varias ediciones y, en general, está presente en las bibliotecas y librerías".

"Es igualmente abundante la bibliografía sobre el autor, que no ha parado de crecer en las últimas tres décadas. Por todo esto, el objetivo de los actos programados es contribuir a la circulación de los recursos editoriales que ya existen e incrementar la atracción hacia la literatura de Fuster por parte del público lector en general y, en particular, de los sectores más jóvenes, que no vivieron la eclosión de aquel fenómeno literario", añade.

Y ha apuntado que, "tanto las ediciones posteriores a su muerte como la bibliografía sobre Fuster, revelan que la posteridad de Fuster se encuentra fuertemente consolidada en el País Valencià, pero no en Baleares o en Cataluña, donde ha caído en cierto olvido -no nominalmente, pero sí en presencia editorial y en los debates académicos y literarios".

"Recuperar la vigencia de la literatura de Fuster solo será posible si se fomenta su lectura. Y, sin duda, la serie de actas programados este año por muchas asociaciones e instituciones contribuirán a esta operación cultural que afectará al canon literario que se fijará en las próximas décadas", asevera.

Los actos tendrán lugar los días 16, 23 y 30 de noviembre, a las 19:00 horas, en el Aula 1 de Octubre Centre de Cultura Contemporània.