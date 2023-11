José Luis Arsuaga: "En la sociedad española tenemos una relación muy conflictiva con el cuerpo"

Recibe el premio 'Cónsul honorario' de Torrent Històrica y destaca su último trabajo, 'Nuestro cuerpo: Siete millones de años de evolución'

VALÈNCIA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El paleoantropólogo Juan Luis Arsuaga ha asegurado que la sociedad española tiene una relación "muy conflictiva" con el cuerpo porque lo considera "pecaminoso, sucio, algo que no debe ser tocado y mucho menos explorado". Ante esta situación ha propuesto como solución instruir a los niños "más allá" de los dibujos y realizar "clases, prácticas y talleres" donde conozcan su propio cuerpo.

"Utilizamos eufemismos para no llamar a las cosas por su nombre. Las mujeres en este país dan a luz y no saben lo que está pasando porque nadie les ha explicado cómo nace un niño. La clave de la reconciliación del cuerpo es el conocimiento", ha subrayado.

Así se ha manifestado Arsuaga este viernes durante la rueda de prensa en València de premio 'Cónsul honorario' de Torrent Històrica, galardón que ha recibido el paleoantropólogo por su "indiscutible aportación a la cultura" y tras publicar la novela 'Nuestro cuerpo: Siete millones de años de evolución'.

El autor ha clasificado la obra como "casi imposible de escribir", ya que ha sostenido que es "el primer libro de anatomía que se puede leer" y se aleja del "típico atlas del cuerpo humano".

"Me gusta hacer cosas que no son lo que parecen, hacer cosas diferentes, por ejemplo, supuestamente hago divulgación, pero me gusta decir que no hago divulgación. Así pues, este libro no es una novela de anatomía porque he intentado salirme del género, darle la vuelta y ponerlo al revés", ha explicado.

De este modo, la obra busca "una reconciliación y una relación más natural" con el cuerpo, "alejarlo de tabúes y de prejuicios", al tiempo que lo "acerca a una visión más clásica, grecolatina y renacentista". "Siempre he querido vivir en la Toscana del siglo XVI para haber conocido a Caravaggio", ha bromeado el autor.

El libro se basa en la visión del cuerpo en la época del 'cinquecento', momento en el que florece la medicina y la imprenta permite publicar por primera vez imágenes. "La novela vive en esa época porque en ese instante se está produciendo todo lo que hace posible el conocimiento del cuerpo humano: se está diseccionando, describiendo y representando artísticamente", ha remarcado.

EL CUERPO COMO "MEDIDA DE TODAS LAS COSAS"

El libro está escrito para "celebrar la vida" porque el autor escribe la novela con la intención de que el lector considere el cuerpo como "un regalo que se tiene que aprovechar" porque "lo único que se tiene es lo único que se es".

De esa manera, ha recalcado que la mejor forma de conocer la anatomía humana es "disfrutándola a través de la belleza, como lo hacían lo griegos" que entendían el cuerpo humano como "la medida de todas las cosas".

En este sentido, el autor ha planteado la novela como "un viaje por el cuerpo". Por ello, ha recomendado, entre risas, leer la novela "desnudo, tocándose y a poder ser en pareja". "El cuerpo humano solo se puede conocer a través del tacto y disfrutándolo", ha insistido.

"¿ESTO LO HE ESCRITO YO?"

Arsuaga ha avanzado que el año que viene republicará una novela de carácter histórico que salió en una colección que "no tuvo éxito y ya no se encuentra a la venta". No obstante, se ha referido a la obra como un libro "muy especial y adecuado", que le provoca un "sentimiento" que, ha aseverado, lo conecta con grandes autores de la literatura universal que experimentaron el "mismo sentimiento".

En este contexto ha comparado su sensación con la que tuvo Cervantes al terminar de escribir 'El Quijote'. "Cuando los autores hacen una obra valiosa no se reconocen y Cervantes tuvo la impresión de que su obra maestra la había escrito otra persona", ha señalado, y ha agregado: "Te preguntas, ¿esto lo he escrito yo?".

"Cuando un autor tiene la sensación de haber conectado con algo que le supera, pasa a ser algo más importante", ha resaltado en esta misma línea el autor de 'Nuestro Cuerpo', una obra con la que, por el contrario, ha afirmado haberse reconocido "en todo momento". "Sé cómo lo he escrito, desde el principio hasta al final", ha declarado.

"Mientras tú controlas la obra, puede estar bien y ser muy valiosa e interesante, pero lo que merece la pena es cuando no lo haces", ha manifestado, y ha concluido que "este tipo de novela" es la que presentará el año que viene".