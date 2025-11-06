Un joven acepta 2 años y medio de cárcel por atropellar a un motorista que necesitó 17 operaciones para recuperarse

CASTELLÓ 6 Nov. (EUROPA PRESS) - -

Un joven acusado de atropellar con un coche en 2021 a un motorista tras discutir ambos por una maniobra y provocarle lesiones que requirieron hasta 17 intervenciones quirúrgicas ha aceptado este jueves dos años y medio de prisión en el juicio que se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Castellón, en el que las partes han alcanzado una conformidad.

Así, tras aceptar el acusado los hechos, el juez ha dictado 'in voce' la sentencia y ha declarado su firmeza tras rechazar las partes recurrirla.

El joven ha sido condenado a dos años y medio de prisión -la fiscal solicitaba de manera provisional 9 años de cárcel- por un delito de homicidio en grado de tentativa con la atenuante muy cualificada de reparación del daño, puesto que consignó 35.000 euros para la víctima en concepto de responsabilidad civil.

El acusado, durante la vista oral, ha pedido perdón a la familia de la víctima y ha asegurado que desde que sucedieron los hechos se ha hecho cristiano y está "muy arrepentido". Su abogado ha solicitado la suspensión extraordinaria de la pena, teniendo en cuenta -según ha explicado- que era la primera vez que delinquía y que no lo había vuelto a hacer desde entonces, que había estado casi tres meses en prisión provisional, que es padre de dos hijos y que ha mostrado su arrepentimiento, petición que deberá resolver el juez, aunque la fiscal se ha opuesto a la misma "teniendo en cuenta la gravedad de los hechos", ha dicho.

El acusado ha aceptado que el 4 de abril de 2021 conducía un vehículo acompañado de su pareja sentimental por la CV-18 en Castelló y, al llegar a la salida de una rotonda, adelantó y cortó el paso a un motorista, el cual tocó el claxon y le hizo un gesto recriminándole su maniobra.

Posteriormente, el motorista se colocó en el carril izquierdo, en paralelo al vehículo del procesado y ambos redujeron la marcha e iniciaron una discusión verbal, recriminándole la víctima al acusado la maniobra anterior y respondiéndole éste: "Listo, que eres un listo, a que te pego un volantazo y te tiro", llegando a girar bruscamente el volante con intención de embestir por el lateral a la motocicleta.

Tras ello, el motorista aceleró su vehículo para continuar su marcha, momento en que el procesado cambió bruscamente al carril izquierdo y se situó detrás de la motocicleta y le golpeó por detrás, quedando enganchado el ciclomotor en la parte baja del turismo. El acusado circuló a gran velocidad y haciendo zigzag, por lo que la víctima fue despedida y cayó de bruces en el carril bici tras pasarle el turismo las dos ruedas de la parte derecha por encima de su pierna derecha.

El procesado continuó su marcha hasta que, debido a la pérdida de combustible y al raspado con la superficie, tanto el vehículo como el ciclomotor que tenía incrustado se incendiaron de modo que él y su pareja se apearon del vehículo y huyeron del lugar.

Como consecuencia de estos hechos, la víctima quedó tendida en el suelo y fue auxiliado por varias personas que se encontraban circulando en dicha vía y se apearon de sus vehículos, llamaron a emergencias y le realizaron 3 torniquetes en la pierna.

Las lesiones que sufrió la víctima requirieron, además de una asistencia facultativa, tratamiento médico, quirúrgico, farmacológico, ortopédico, rehabilitación y reposo, ingreso hospitalario y una órtesis -bota cam Walker-, así como ayudas y productos de apoyo -muletas y silla de ruedas- y plantillas de descarga.

Tuvo que ser sometido a 17 intervenciones quirúrgicas y las lesiones sufridas, por sus características, le ocasionaron un perjuicio personal básico por lesión temporal de 575 días, de los cuales 502 días fueron de perjuicio personal particular por pérdida temporal de calidad de vida moderado, 68 días grave y 5 días muy grave, quedándole secuelas.

Según el informe forense, dichas lesiones no afectaron directamente a órganos vitales si bien, por sus características especiales y entidad, hubieran podido producir su fallecimiento de no haber recibido los primeros auxilios en el lugar del accidente.