El joven de Agost sigue atrincherado y con armas en su casa, más 24 horas después

El joven que se atrincheró en la madrugada de este miércoles en su casa en la localidad alicantina de Agost sigue en la misma situación este jueves, más de 24 horas después de iniciar su encierro.

Así lo ha indicado, en declaraciones a Europa Press, el alcalde de este municipio, Juanjo Castelló, que ha asegurado que la población está viviendo "con preocupación" este incidente y con "la esperanza de que" finalmente "todo salga bien". En la familia del joven hay cazadores, por eso hay armas en el domicilio.

El primer edil ha remarcado que este joven, natural de Agost, permanece encerrado desde las 2.00 horas del pasado miércoles y ha destacado que se mantiene todo el operativo de seguridad y de negociación y conversación establecido tras conocerse el atrincheramiento.

Castelló, que ha señalado que la pasada noche "ha sido larga" y que "el cansancio va haciendo mella", ha recordado que fue el padre del joven el que avisó de la actitud de su hijo y comunicó la situación a la Policía Local, cuyos agentes se personaron en el domicilio e intentaron hablar con él para que saliera de la habitación en la que estaba.

Al no lograrlo se dio aviso al 112 y a la Guardia Civil, que desplazaron efectivos a la zona, también con psicólogos y mediadores. "Se mantiene todo este operativo", iniciado ya en la madrugada del miércoles y que ha estado trabajando durante todo este tiempo "intentando que el joven entienda" que ha de deponer su actitud, ha aseverado el alcalde.

Juanjo Castelló ha agregado que este vecino no había mostrado antes un comportamiento de este tipo y ha comentado que se baraja la posibilidad de que haya sufrido un brote psicótico y que piense que alguien le podría hacer daño, por lo que trata de protegerse.

El responsable municipal ha agregado que el operativo desplegado trata de proteger al joven, a los profesionales que integran ese dispositivo y a las personas del entorno de la vivienda. Esta, ha detallado, se encuentra situada en una calle "muy pegada al centro" de Agost, en un lugar "bastante transitado".